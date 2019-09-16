Сбербанк запустил в сети «Вкусвилл» сервис по снятию наличных на кассах

В магазинах сети «Вкусвилл» на кассах теперь можно снять до 5 тыс. руб. с карт Visa, Mastercard и Maestro любых банков. Соответствующий сервис запустил Сбербанк, сообщает пресс-служба кредитной организации. Сбербанк выступает как эквайер и эмитент.

Сервис по снятию наличных на кассах работает в ряде магазинов «Вкусвилл» в Москве и Санкт-Петербурге, точное количество в сообщении не указывается. Для снятия денег нужно расплатиться в магазине картой или с помощью приложения и попросить кассира выдать наличные. Отмечается, что обязательным условием является подтверждение операции пин-кодом. Суточный лимит на снятие наличных у клиентов Сбербанка составляет 20 тыс. руб.

Сервис для держателей карт «Мир» будет доступен до конца года. Для клиентов Сбербанка снятие наличных проходит без комиссии, остальные банки устанавливают ее самостоятельно.

Впервые услугу по снятию наличных на кассах запустили в сентябре 2018 года Mastercard и «Русский стандарт» в одном магазине «Фасоль» сети Metro Cash&Carry. Сбербанк предоставляет такой сервис в 700 точках, расположенных в отдаленных и малонаселенных территориях 76 регионов.

О том, будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».