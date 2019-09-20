Мосгорсуд освободил актера Устинова под подписку о невыезде

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об освобождении актера Павла Устинова из СИЗО до рассмотрения апелляции на приговор (назначено на 26 сентября). Господин Устинов лично на заседании не присутствовал — связь с ним осуществлялась по видеоконференции.

«С ходатайством в суд вышестоящей инстанции обратился представитель Генпрокуратуры Пономарев»,— сообщила судья Юлия Манеркина. Доводами ходатайства стали в том числе многочисленные положительные характеристики, поручительства (в т. ч. народного артиста России, руководителя Высшей школы сценических искусств Константина Райкина, у которого учился господин Устинов).

Как заявила на суде представитель прокуратуры Зверева, у обвинения «нет оснований считать, что Устинов будет скрываться от органов следствия». Адвокаты осужденного Дмитрий Чешков и Анатолий Кучерена, а также сам Павел Устинов во время заседания поддержали ходатайство Генпрокуратуры. «Я хочу сказать, что не намерен скрываться или угрожать кому-то, препятствуя производству по делу»,— сказал Павел Устинов.

Адвокат Анатолий Кучерена заявил: «Суд учел доводы генпрокурора и нашу позицию, доводы моего коллеги и осужденного. Павел передает всем огромное спасибо!».

Мать осужденного Татьяна Устинова назвала сегодняшний день «праздником правосудия». «Решение стало другим, теперь Паша не опасен. Мы победим. Но пасаран»,— сказала она.

Сестра Павла Устинова Юлия после суда сказала: «Я благодарю даже генпрокурора, но продолжаю переживать за всех арестантов. Мы будем добиваться прекращения уголовного преследования в отношении Павлика, потому что он невиновен, возможное вынесение другого приговора — условного срока нам не подходит, нужна отмена приговора в принципе».

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова присутствовала при рассмотрении ходатайства Генпрокуратуры Мосгорсудом. «Президент России неоднократно говорил о том, что мера пресечения в виде содержания под стражей — крайняя мера. Сегодня я хочу отметить особую роль Генеральной прокуратуры в решении вопроса о мере пресечения Павла Устинова»,— сказала она.

Напомним, 16 сентября актер Павел Устинов был приговорен Тверским судом Москвы к трем с половиной годам колонии общего режима за вывих плеча сотруднику ОМОНа (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Суд оставил без внимания ключевое доказательство защиты — видеозапись задержания господина Устинова. Из нее, по версии адвоката Дмитрия Чешкова «явно следовало, что Павел не применял насилия к сотруднику ОМОНа» на несогласованной акции протеста 3 августа. Павел Устинов также настаивал на своей невиновности и в последнем слове просил суд «о благоразумии».

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С 18 сентября в Москве и Санкт-Петербурге проходят пикеты в поддержку господина Устинова, а профессиональные объединения — актеров, режиссеров, врачей, учителей и даже священнослужителей — публикуют открытые письма с просьбой освободить Павла Устинова и других фигурантов «московского дела». В защиту господина Устинова выступил глава генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, а глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что «Устинову достаточно было назначить один год условного срока». 18 сентября к защите Павла Устинова присоединился адвокат Анатолий Кучерена, а 19 сентября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство просит об изменении приговора Павлу Устинову на не связанный с реальным лишением свободы. Первоначально прокуратура просила для господина Устинова шесть лет лишения свободы.

Подробнее о просьбе прокуратуры — в материале “Ъ” «Видео увидено».

Об общественной реакции на дело — в публикации “Ъ” «"Хочется верить, что произошла страшная ошибка, которую все-таки можно исправить"».

Мария Старикова, Роман Дорофеев