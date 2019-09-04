Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева арестовали на 20 суток

Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева Тверской районный суд арестовал на 20 суток, сообщил политик Дмитрий Гудков в Twitter. Господина Соловьева признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения акции) за участие в митинге 31 августа в Москве.

Напомним, Александр Соловьев был задержан 3 сентября возле своего дома. В тот же день были задержаны лидер Либертарианской партии Сергей Бойко, которого арестовали на десять суток, и активист Марк Гальперин, арестованный на 30 суток. 2 сентября за участие в акции 31 августа задержали оппозиционера Николая Ляскина, журналиста и муниципального депутата Илью Азара и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Заседание суда по делу господина Азара не состоялось из-за ошибок в протоколе полиции. Госпожу Соболь оштрафовали на 300 тыс. руб.

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В Москве 31 августа прошло шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму. На мероприятие вышли, по разным данным, 750–1200 человек. Задержаний не было. В конце июля и начале августа в Москве также прошли несогласованные акции протеста. На каждом мероприятии задержали более 1 тыс. человек. Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых фигурантов уголовных дел, возбужденных в связи с несанкционированными акциями протеста в Москве. Еще двоим судом была изменена мера пресечения на домашний арест. Два фигуранта — Иван Подкопаев и Данил Беглец — получили три и два года колонии общего режима.

Подробнее об ответственности за участие в акциях — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».