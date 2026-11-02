В «Яндекс Пэй» произошел сбой

По данным сервиса detector404.ru, жалобы на работу сервиса начали приходить около 13:00 мск. Пользователи уточняли, что деньги не приходят на карту при переводе, не списываются при оплате, баланс счета отображается некорректно. Некоторые жаловались, что приложение «Яндекс Пэя» не открывается. За сутки на работу сервиса пожаловались более 700 человек.