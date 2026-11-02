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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
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«Утилитарный ужин»

Анна Кулецкая — о новом гастротренде у мужчин

Евгений Разумный / Коммерсантъ

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Типичный женский ужин, как считается, готовится непринужденно, без специального рецепта и буквально из того, что осталось в холодильнике. У так называемого «girl dinner» был свой момент славы. Теперь в интернете появился ответ противоположного пола: «boy kibble», или дословно «мужской корм». Только вместо творческой импровизации здесь миска риса с мясным фаршем. Иногда добавляют яйцо или авокадо.
Блюдо удобно готовить сразу на несколько дней. Оно богато белком и углеводами, помогает восстановиться после тренировки и не требует долгих раздумий над меню. По сути, это старая добрая еда спортсменов, получившая новое название и вирусную упаковку.
Тренд стал популярным среди парней из поколения Z и любителей фитнеса. В частности, благодаря бодибилдеру Кристиану Майлзу. По крайней мере, он сам утверждает, что первым приготовил такой утилитарный ужин.
Как отмечали специалисты по питанию в беседе с The Guardian, у такого подхода есть рациональное зерно. Простая еда облегчает жизнь тем, кто не хочет тратить время на готовку и мучиться с подсчетом КБЖУ. Но если рис и мясо становятся единственным содержанием тарелки, организму может не хватать клетчатки и разнообразия микроэлементов. К тому же мужской корм работает на наращивание мышечной массы только в сочетании с тренировками.
Впрочем, за мемом скрывается вполне разумная привычка: готовить дома, планировать питание и не усложнять то, что можно упростить.
«Коммерсантъ FM». BIOхакинг с Анной Кулецкой

Авторы

  • Анна Кулецкая
    Анна Кулецкая
    ведущий редактор