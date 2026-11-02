«Утилитарный ужин»

Как отмечали специалисты по питанию в беседе с The Guardian, у такого подхода есть рациональное зерно. Простая еда облегчает жизнь тем, кто не хочет тратить время на готовку и мучиться с подсчетом КБЖУ. Но если рис и мясо становятся единственным содержанием тарелки, организму может не хватать клетчатки и разнообразия микроэлементов. К тому же мужской корм работает на наращивание мышечной массы только в сочетании с тренировками.