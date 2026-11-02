«Кто-то разбросал на трассе сапожные гвозди»

Злоумышленники явно понимали, что делают. Они разбросали гвозди и кнопки не только на подъеме, но и на спуске, где скорость у гонщиков высокая. Поэтому проколы получили более тридцати человек. Но самое удивительное, что в этот раз виновных найти не удалось. Конечно, французская полиция начала расследование, но это ни к чему не привело. Никаких улик и уж тем более подозреваемых так и не появилось. Более того, даже результаты гонки не пересмотрели. Так что акция неизвестных злоумышленников удалась.