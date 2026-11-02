«Кто-то разбросал на трассе сапожные гвозди»
Владимир Осипов — о диверсиях во время гонок «Тур де Франс»
0:00
0:00
Спорт высших достижений — это не только эмоции и зрелище, но и серьезный бизнес, где от победы зависят не только призовые, но и рекламные контракты, суммы в которых порой значительно превышают гонорары за победы. Поэтому без диверсий не обходится.
В начале XX века самой громкой историей стал пятый этап велогонки «Тур де Франс». Во время заезда гонщики, которые двигались впереди, намеренно рассыпали позади себя гвозди и битое стекло, чтобы притормозить конкурентов. План сработал: участники сходили с дистанции один за другим из-за проколотых шин. Самый упрямый, Анри Корне, двигался к финишу на пробитых колесах целых 40 км. Больших завалов тогда удалось избежать чудом. Первая четверка в итоге была дисквалифицирована, но этот вопиющий случай вошел в историю .
Казалось бы, в наши дни подобное невозможно, но спустя 100 с лишним лет история повторилась. В 2012 году на 14-м этапе той же знаменитой «Тур де Франс» кто-то разбросал на трассе сапожные гвозди и кнопки. После этой акции пострадали не только велосипеды, но и мотоциклы сопровождения. Без травм тоже не обошлось. Представитель казахстанской велогруппы «Астана» Роберт Кишерловски остановился, чтобы помочь партнеру, и в него на всем ходу врезался другой велосипедист. Как итог — перелом ключицы и вынужденный сход с дистанции.
Злоумышленники явно понимали, что делают. Они разбросали гвозди и кнопки не только на подъеме, но и на спуске, где скорость у гонщиков высокая. Поэтому проколы получили более тридцати человек. Но самое удивительное, что в этот раз виновных найти не удалось. Конечно, французская полиция начала расследование, но это ни к чему не привело. Никаких улик и уж тем более подозреваемых так и не появилось. Более того, даже результаты гонки не пересмотрели. Так что акция неизвестных злоумышленников удалась.
К счастью, после этого подобных инцидентов на «Тур де Франс» не было. Возможно, потому что теперь вокруг трассы слишком много камер.