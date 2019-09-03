Активиста Гальперина арестовали на 30 суток

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на 30 суток активиста Марка Гальперина. Ему предъявили обвинение в повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии.

«Решение суда будем обжаловать в Мосгорсуде, а затем в Европейском суде по правам человека»,— заявил «Интерфаксу» адвокат Николай Зборошенко.

Напомним, активиста Марка Гальперина и лидера незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергея Бойко задержали сегодня, 3 сентября. По мнению господина Гальперина, его пытаются изолировать в предвыборный период. Лидер ЛПР объяснил свое задержание репостом записи незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь о шествии 31 августа. Господина Бойко отправили под арест на десять суток по обвинению в организации несанкционированной акции.

31 августа в Москве прошла несанкционированная акция «прогулка по бульварам» против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Организатором выступил штаб оппозиционера Алексея Навального. После акции полиция возбудила административное дело по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

О субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».