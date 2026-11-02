Александр Сторожук покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера. Сотрудничество прекращено по соглашению сторон.
«Футбол — это вид спорта, где все меняется порой очень быстро. Хочу поблагодарить тренера и его штаб за его труд, за верность делу и за профессионализм», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Торпедо» Владимира Леонченко.
Александр Сторожук возглавил клуб в мае 2026 года. Контракт был рассчитан на два сезона. Ранее специалист руководил «Краснодаром», тульским «Арсеналом» и грозненским «Ахматом». Также он тренировал «Афипс» из Краснодарского края.
В текущем сезоне Первой лиги — второго по силе дивизиона России — «Торпедо» набрало 29 очков в 16 турах. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче команда на своем поле примет нижнекамский «Нефтехимик».