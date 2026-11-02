Основателю нежелательного СМИ-иноагента The Insider заочно дали 5,5 года

Следствие установило, что Роман Доброхотов (иноагент) был организатором и членом иностранной организации The Insider (иноагент и нежелательная организация). Его дважды привлекали к административной ответственности (ст. 20.33 КоАП) за участие в деятельности издания. При этом журналист продолжил размещать «на одном из видеохостингов» информационные материалы о событиях в России, которым была дана негативная оценка.