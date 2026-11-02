Основателю нежелательного СМИ-иноагента The Insider заочно дали 5,5 года
Основатель и шеф-редактор издания The Insider (объявлено иноагентом и нежелательной организацией) Роман Доброхотов (объявлен иноагентом) признан виновным по делу о нежелательной организации. Его приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Приговор вынесли заочно, поскольку журналист находится не в России и объявлен в розыск.
Также Роману Доброхотову (иноагент) на пять лет запретили администрировать сайты. Приговор в законную силу еще не вступил. Дело расследуется по ч. 3 ст. 284.1 УК (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
Следствие установило, что Роман Доброхотов (иноагент) был организатором и членом иностранной организации The Insider (иноагент и нежелательная организация). Его дважды привлекали к административной ответственности (ст. 20.33 КоАП) за участие в деятельности издания. При этом журналист продолжил размещать «на одном из видеохостингов» информационные материалы о событиях в России, которым была дана негативная оценка.
The Insider внесли в список иноагентов в июле 2021 года, а в июле 2022-го Генпрокуратура признала деятельность издания в России нежелательной. В августе того же года Романа Доброхотова (иноагент) заочно арестовали по делу о незаконном пересечении границы с Украиной. В сентябре текущего года его заочно заключили под стражу за организацию деятельности нежелательной организации.