Лидера Либертарианской партии арестовали на 10 суток

Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко отправили под арест на десять суток по обвинению в организации несанкционированной акции, сообщил член партии Михаил Светов у себя в Twitter.

Господина Бойко задержали сегодня, 3 августа. По словам лидера Либертарианской партии, это связано с его репостом записи незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь о шествии 31 августа. Саму госпожу Соболь сегодня снова приговорили к штрафу в 300 тыс. руб. Общая сумма полученных госпожой Соболь штрафов превышает 1,2 млн руб.

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Кроме Сергея Бойко задерживали Николая Ляскина, Илью Азара, Марка Гальперина и Александра Соловьева. Заседание суда по делу журналиста Ильи Азара не состоялось из-за ошибок в протоколе полиции. Сам он намерен написать заявление в Следственный комитет на действия полиции.

Напомним, 31 августа в Москве прошло шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму. На мероприятие вышли, по разным данным, 750–1200 человек. На самом мероприятии задержаний не было.