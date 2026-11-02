«Toyota оказалась дальновиднее»

Несмотря на растущий тренд электрификации автомобильной отрасли, Toyota, в отличие от большинства автопроизводителей, которые лишь обновляют существующие моторы для соблюдения ужесточающихся экологических норм, разрабатывает новое семейство бензиновых двигателей. Компания будет использовать их сама и продавать конкурентам. В числе потенциальных покупателей значатся не только принадлежащий концерну бренд Daihatsu, но и такие сторонние производители, как Subaru и Mazda, с которыми у Toyota уже есть тесные связи и совместные проекты.