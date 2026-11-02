«Toyota оказалась дальновиднее»
Дмитрий Гронский — о вере автоконцерна в двигатели внутреннего сгорания
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Несмотря на растущий тренд электрификации автомобильной отрасли, Toyota, в отличие от большинства автопроизводителей, которые лишь обновляют существующие моторы для соблюдения ужесточающихся экологических норм, разрабатывает новое семейство бензиновых двигателей. Компания будет использовать их сама и продавать конкурентам. В числе потенциальных покупателей значатся не только принадлежащий концерну бренд Daihatsu, но и такие сторонние производители, как Subaru и Mazda, с которыми у Toyota уже есть тесные связи и совместные проекты.
По данным издания Automotive News, к 2032 году японская компания планирует ежегодно получать около $1,7 млрд от продажи силовых агрегатов сторонним компаниям. Новые моторы Toyota включают 1,5-литровый и 2,0-литровый четырехцилиндровые бензиновые двигатели с турбонаддувом, которые отличаются компактностью и повышенной эффективностью. В планы компании пока не входит продавать на внешний рынок 4,0-литровый битурбированный V8, созданный для модели Toyota GR GT и бренда Lexus. Но кто знает, может, покупателями в недалеком будущем станут, например, BMW и Mercedes-Benz.
И та и другая немецкие компании еще в прошлом десятилетии решили, что скоро все машины станут электрическими. В 2019 году глава отдела разработок концерна Daimler Маркус Шефер заявил, что компания прекращает разработку двигателей внутреннего сгорания, а «двигателисты» в конструкторских бюро будут заменены на «электриков». Примерно то же самое произошло в BMW. В ноябре 2023 года компания остановила сборочное производство ДВС на своем заводе в Мюнхене. Площадку переоборудовали под выпуск электромобилей.
Toyota оказалась осторожнее и потому дальновиднее. По мнению руководства компании, ближайшее будущее — не за электромобилями, а за гибридами. А в состав упомянутых силовых установок обязательно входит бензиновый или дизельный мотор.