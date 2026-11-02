Обвиняемый в убийстве родных бизнесмена Казаряна получил пожизненный срок
Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Мельничука, обвиняемого в убийстве жены и дочери бизнесмена Хорена Казаряна в 2015 году. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, передает «РИА Новости». Также суд взыскал в пользу двух потерпевших 8,5 млн руб. в качестве компенсации материального и морального вреда.
Убийства произошли в ночь на 14 февраля 2015 года. Сначала в их совершении обвинили самого бизнесмена. Он провел в СИЗО и под домашним арестом 2,5 года. Мельничука задержали в 2025 году в Костроме. Отпечатки его пальцев совпали с найденными на месте преступления. По версии следствия, Мельничук хотел ограбить квартиру на улице Шаболовка в Москве. Он поднялся на крышу дома и через балкон проник внутрь. В квартире в это время были женщина и ее малолетняя дочь. Мужчина избил женщину и нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом. Девочке, которая стала свидетелем, он также нанес не менее 16 ударов тем же оружием. Обе умерли на месте. Обвиняемый частично убрал место происшествия, пытаясь скрыть следы, и похитил имущество на сумму более 568 тыс. руб.
Мельничуку предъявили обвинение в убийстве двух лиц с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, а также в разбое с незаконным проникновением в жилище.