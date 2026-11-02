Обвиняемый в убийстве родных бизнесмена Казаряна получил пожизненный срок

Убийства произошли в ночь на 14 февраля 2015 года. Сначала в их совершении обвинили самого бизнесмена. Он провел в СИЗО и под домашним арестом 2,5 года. Мельничука задержали в 2025 году в Костроме. Отпечатки его пальцев совпали с найденными на месте преступления. По версии следствия, Мельничук хотел ограбить квартиру на улице Шаболовка в Москве. Он поднялся на крышу дома и через балкон проник внутрь. В квартире в это время были женщина и ее малолетняя дочь. Мужчина избил женщину и нанес ей не менее 22 ударов колюще-режущим предметом. Девочке, которая стала свидетелем, он также нанес не менее 16 ударов тем же оружием. Обе умерли на месте. Обвиняемый частично убрал место происшествия, пытаясь скрыть следы, и похитил имущество на сумму более 568 тыс. руб.