Убийство с видом на Кремль
Зарезавшему мать с дочерью в Москве молдаванину назначили пожизненный срок
Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Молдавии Алексея Мельничука, жестоко зарезавшего гражданскую супругу и дочь бизнесмена Хорена Казаряна в пентхаусе в центре столицы в День святого Валентина в 2015 году. По версии подсудимого, в доме жертвы он оказался в поисках отвергнувшей его возлюбленной. Она проживала в том же подъезде.
Трагедия в трехэтажном пентхаусе с видом на Кремль, расположенном в доме на улице Шаболовка, разыгралась в ночь на 14 февраля 2015 года, когда празднуют День всех влюбленных. Приехавший в три часа утра домой глава семейства не смог войти в квартиру: жена не открыла ему дверь, которая оказалась заперта на щеколду. Решив, что супруга обиделась на него за то, что он не приехал домой, а отправился играть в карты, господин Казарян остался спать в машине. Но и позже жена и девятилетняя дочь не отвечали на звонки, а дверь так и не открыли.
Тогда Хорен Казарян нашел дворника и попросил его залезть на 22-й этаж, чтобы через крышу зимнего сада посмотреть, что происходит в жилище. Тот забрался и оторопел, заметив из лифта, установленного в квартире, лежащую в луже крови девочку. Входить в квартиру он отказался, а в жилище удалось проникнуть лишь с помощью мастера, делавшего в нем ремонт: он перелез с общего балкона на мансарду, спустился на первый этаж квартиры, впустив отца семейства, его тестя и стражей порядка.
На теле женщины медики насчитали 22 ножевых ранения, а девочки — 18. Несмотря на то что именно господин Казарян вызвал родственников и полицию, подозрения пали на него.
На следующий день его арестовали. Следствие утверждало, что господин Казарян совершил убийство на фоне «внезапно возникших неприязненных отношений».
В СИЗО он провел девять месяцев, затем долгое время находился под домашним арестом, пока в сентябре 2017 года ГСУ СКР по Москве не прекратило в отношении предпринимателя уголовное преследование за недоказанностью.
Настоящий же убийца его жены и дочери был пойман лишь спустя десять лет.
Это произошло случайно: найденный на комоде в квартире жертв отпечаток пальца совпал с данными дактокарты задержанного в Костроме и попавшего в базу МВД за нарушение миграционного законодательства гражданина Молдавии Алексея Мельничука. Тот отпираться не стал, рассказав, что совершил двойное убийство, когда ему был 21 год.
И хотя действия фигуранта напоминали действия профессионального квартирного вора, доказательств этого не было. Сам же Мельничук изложил версию, согласно которой он пришел в дом №23 на улице Шаболовка в поисках девушки, с которой познакомился в соцсети «ВКонтакте» и провел ночь, после чего та стала его избегать. Разысканная следователями через много лет свидетельница подтвердила, что действительно проживала в том же подъезде, а после свидания заблокировала ухажера, ставшего вести себя крайне навязчиво и писать с новых аккаунтов.
По словам подсудимого, в ночь убийства он вошел в подъезд с кем-то из жильцов. Не найдя квартиры возлюбленной, он решил украсть у жильцов, часто оставляющих велосипеды и коляски в общем коридоре, что-нибудь ценное. Поиски привели его на крышу пентхауса, дверь мансарды которого оказалась открыта. В квартиру своих жертв он проник через шахту лифта, а когда стал шарить в жилище, пытаясь найти что-то ценное, то нашумел и привлек внимание хозяйки, обнаружившей спрятавшегося в ванной вора. Ударив ее по лицу, убийца побежал на кухню, схватил нож и убил женщину и ее дочь.
Улов преступника, который провел в квартире несколько часов и даже успел принять душ, составил $3 тыс., а также кубки, портмоне, сумку и бриллиант в 1 карат.
Согласно признанию подсудимого, позже он выбросил все вещи и нож, оставив себе только деньги. В тот же день убийца улетел в Кишинев. Однако уже через девять месяцев Мельничук вернулся в Москву, а потом перебрался в Кострому, где со временем утроил личную жизнь и занялся программированием.
Во время процесса подсудимый признал вину, сказав, что «был молод и глуп». Он изложил ранее не заявленную на следствии версию о том, что якобы увидел в ванной хозяйку с ножом, в ходе борьбы выхватил его и заколол женщину и ребенка. Однако прокурор Людмила Баландина усомнилась в этом, отметив, что таким способом фигурант пытается лишь смягчить вину. За двойное убийство и разбой она потребовала назначить Мельничуку пожизненное лишение свободы. Суд так и поступил. Также были частично удовлетворены иски потерпевших — вместо заявленных 15 млн руб. они должны получить 8,5 млн.