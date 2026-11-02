Убийство с видом на Кремль

Трагедия в трехэтажном пентхаусе с видом на Кремль, расположенном в доме на улице Шаболовка, разыгралась в ночь на 14 февраля 2015 года, когда празднуют День всех влюбленных. Приехавший в три часа утра домой глава семейства не смог войти в квартиру: жена не открыла ему дверь, которая оказалась заперта на щеколду. Решив, что супруга обиделась на него за то, что он не приехал домой, а отправился играть в карты, господин Казарян остался спать в машине. Но и позже жена и девятилетняя дочь не отвечали на звонки, а дверь так и не открыли.