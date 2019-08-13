Сенатор, экс-командир ОМОНа раскритиковал действия силовиков на митингах в Москве

Представитель Иркутской области в Совете федерации и бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев раскритиковал действия силовиков во время протестных акций в Москве, назвав их «неправомерными» и «профессионально безграмотными».

«То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью. И вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное»,— написал господин Мархаев в Instagram.

Он выразил сожаление по поводу того, что «у граждан нашей страны все меньше возможностей для выражения своего мнения». «Плохая власть борется с недовольными, хорошая — с причинами недовольства»,— подытожил сенатор.

Акции в Москве начались из-за отказа ЦИКа зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы. На несанкционированных митингах 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны более 2 тыс. участников. 10 августа после согласованного митинга прошла инициированная основателем ФБК Алексеем Навальным «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. Заявку на согласование следующего протестного шествия 17 августа, но мэрия заявку не согласовала.

Московское управление полиции проводит служебную проверку после жалобы одной из задержанных на последней акции, которую ударил в живот полицейский. В Кремле назвали недопустимым «несоразмерное применение силы к протестующим».

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».