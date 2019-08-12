Повестка выходного дня

После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца. О дефиците внятной повестки в субботу заявили сразу и политологи, и сами оппозиционеры, и тысячи участников митинга. Тем временем резолюция митинга фактически содержит ультиматум: «Если кандидаты, независимые от власти, не будут зарегистрированы, мы будем требовать отмены результатов выборов 8 сентября». Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись во мнениях о том, поможет ли это требование поддержать и консолидировать протестные настроения.

Согласованный митинг «Вернем себе право на выборы» 10 августа на проспекте Сахарова политологи называют самой масштабной протестной акцией с 2012 года. По подсчетам волонтеров «Белого счетчика», «верхняя оценка численности митинга составляет порядка 60 тыс. человек». ГУ МВД по Москве, со своей стороны, оценивает число участников в 20 тыс. человек и сообщает о 136 задержанных — речь идет об участниках вечерней несанкционированной прогулки в Китай-город, в которой приняли участие несколько сотен человек после окончания разрешенного митинга. По данным правозащитного медиапроекта «ОВД-Инфо», задержано в субботу было не менее 229 человек.

Оргкомитет митинга из шести муниципальных депутатов (в их числе незарегистрированный кандидат в МГД Елена Русакова) к несанкционированной прогулке не призывал, зато пригласил на согласованную акцию нескольких музыкантов и блогеров.

На одной сцене с Натальей Конон — матерью Даниила Конона, задержанного по делу о «массовых беспорядках» 27 июля, выступили группа «Кровосток», телеведущий Леонид Парфенов , юморист Данила Поперечный, незарегистрированный кандидат в МГД Сергей Митрохин, писательница Людмила Улицкая и рэпер Face.

Несмотря на дождь, тысячи человек продержались на проспекте Сахарова до конца и услышали резолюцию из восьми пунктов. В документ вошли требования «освобождения незаконно арестованных», «изменения избирательного законодательства» и «регистрации независимых от власти кандидатов» — в противном случае организаторы митинга обещают «требовать отмены результатов выборов 8 сентября».

По словам члена оргкомитета митинга муниципального депутата Елены Филиной, резолюция содержит «сформированный запрос гражданского общества»: «Он актуален не только для 60 тыс. человек, вышедших на митинг, но и для тех, кто в августе находится в отпуске или на даче». Госпожа Филина признает, что выборы МГД вряд ли будут отменены. «Но их результат мы точно не признаем»,— добавляет она.

Госпожа Филина сообщила “Ъ”, что в минувшую пятницу она вместе с муниципальными депутатами Ильей Азаром и Андреем Моревым подала в мэрию заявку на согласование новой протестной акции. «Мы пытаемся согласовать шествие по бульварам Москвы 17 августа и заявили о предполагаемых 30 тыс. участников»,— отметила Елена Филина. По ее мнению, отказ признать результаты выборов в случае, если никто из кандидатов несистемной оппозиции так и не будет к ним допущен, должен стать одним из главных требований наряду с «люстрацией избиркомов на всех уровнях, изменением избирательного законодательства и назначением новых выборов, легитимных и честных». Господин Морев, в свою очередь, заявил “Ъ”, что мэрия заявку на шествие 17 августа пока не согласовала, но «протест растет», а программный документ с четкой повесткой будет принят, «вероятнее всего, после 8 сентября»:

«Выборы в стране, не только в Москве, дискредитировали себя как инструмент, и это должно стать основой повестки. Этот вопрос не стоял бы, если бы власть вернулась к тем законам, что есть, и начала их исполнять. Но пока что каждый шаг власти приводит к росту недовольства».

В департаменте региональной безопасности и борьбы с коррупцией мэрии Москвы в воскресенье заявку на шествие 17 августа не прокомментировали. Что касается требования отмены результатов выборов 8 сентября, то его охотно, но сухо прокомментировали в Мосгоризбиркоме. «Несогласие отдельных лиц с отказом в их регистрации избирательной комиссией не является законным основанием для признания результатов выборов недействительными»,— заявил “Ъ” член МГИК Дмитрий Реут.

Незарегистрированный кандидат Сергей Митрохин считает, что «диалога с властью нужно требовать на самом высоком уровне». «В проект резолюции митинга 10 августа я предлагал внести требование к президенту Путину созвать заседание Госсовета и пригласить туда представителей оппозиции,— сообщил “Ъ” господин Митрохин.— Но к этому коллеги оказались не готовы и предложение не поддержали. Сейчас получается, что у нас нет ни четкой повестки, ни дискурса, а протест выражает сам себя». По мнению господина Митрохина, оппозиции сегодня «необходимо создавать гибкую горизонтальную структуру, которая занималась бы системной организацией массовых мероприятий», а также «добиваться от власти выполнения требований: пикетами, петициями, призывами».

17 августа на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы». Ранее лидер партии Геннадий Зюганов на пресс-конференции сообщил, что партия не намерена объединяться с незарегистрированными кандидатами от несистемной оппозиции. Заявители шествия по бульварам 17 августа в разговорах с “Ъ” тоже не выразили намерения объединиться с коммунистами в предстоящую субботу.

«У всех оппозиционеров разные цели, любая конкретизация резко ограничит число тех, кого интересуют эти митинги,— считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.— Диссонанс между незначительностью изначальных требований и драматизмом призывов и риторики станет очевиден. Никто из тех, кто выдвигает это требование, всерьез не рассчитывает на отмену или перенос выборов. Для них форма и картинка важнее содержания и конкретного результата». Господин Костин также отметил, что накануне 10 августа «прогнозировал явку на митинг до 20 тыс. человек». «Остальные пришли после того, как организаторы подключили к мобилизации лидеров мнений с совокупной аудиторией в несколько миллионов»,— считает господин Костин.

По мнению политолога Александра Кынева, «селебритизация» протеста означает, что все попытки власти дискредитировать протест провалились.

«Протест становится не просто социально одобряемым, но и модным,— полагает господин Кынев.— Происходит героизация его лидеров: Соболь, Яшина, Янкаускаса, Гудкова, Галяминой (пятеро незарегистрированных кандидатов, в том числе Илья Яшин, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Иван Жданов в настоящее время отбывают административный арест, Любовь Соболь была задержана для составления административного протокола в день митинга 10 августа.— “Ъ”). Продолжение прессинга со стороны власти будет только ускорять этот процесс, поэтому необходимо включать хоть какие-то элементы, напоминающие переговоры с оппозицией. Повестка сформируется сама собой, крики о ее необходимости — это ерунда».

Однако, по мнению главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, «в минувшую субботу явно проявилось не только отсутствие готовности формулировать стратегию, но и ориентироваться на результат». Сила оппозиции — «в иррациональности возможных ответных действий власти», полагает господин Виноградов. В разговоре с “Ъ” он отметил, что идея добиваться аннулирования результатов выборов 8 сентября «не очень удачная», «логичнее требовать их переноса».

«Требование об отмене результатов выборов морально вполне оправданно,— возражает политолог Александр Кынев.— Если власть хочет, чтобы эти выборы признавались обществом, она должна отвечать на общественный запрос».

Мария Старикова