Организатор акции 17 августа сообщил об отказе мэрии Москвы согласовать шествие

Мэрия Москвы отказалась рассматривать заявление о проведении акции оппозиции 17 августа из-за нарушения сроков подачи уведомления, сообщил один из организаторов шествия 17 августа, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев в Facebook. «Сегодня в 20:10 позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам. Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи. Но по 54 ФЗ депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней до мероприятия»,— прокомментировал отказ господин Морев.

Он рассказал, что 11 июля организаторы подавали заявку на митинг 17 июля за пять дней до планируемой акции, и тогда столичные власти разрешили провести акцию. «Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и, по сути, запретить проведение согласованных акций»,— считает заявитель акции. Он добавил, что направит в мэрию официальное возражение.

Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа. В тот же день на проспекте Академика Сахарова состоится санкционированный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы».

В этот же день в Москве 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91-й годовщине парка Горького, в Московской области — экоакция «Мангал-Марафон» под девизом «Шашлык — чистый пикник!».

В прошедшие выходные во время акции протеста на проспекте Сахарова состоялся фестиваль Meat & Beat в парке Горького, в субботу, 3 августа, фестиваль «Шашлык Live» совпал с акцией оппозиции в центре Москвы.

О новой заявке оппозиции — в материале “Ъ” «Повестка выходного дня».