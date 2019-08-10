«ОВД-инфо»: число задержанных после митинга в Москве превысило 200 человек

В Москве после протестной акции на 22:30 задержаны 229 человек, сообщает «ОВД-инфо». Всего по России — 325 человек. В Санкт-Петербурге — 81, в Ростове-на-Дону — 13, в Брянске — 2.

Сегодня, 10 августа, в столице прошел санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». После санкционированной части организаторы призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. Часть участников переместилась в район Китай-города, где начались задержания.

До начала акции была задержана незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. Ее обвинили в нарушении правил организации митинга.

Митинг в Москве был заявлен на 100 тыс. человек. По данным МВД, на акцию пришли 20 тыс. участников, «Белый счетчик» сообщил о 49,9 тыс участников. В поддержку митинга в столице люди вышли на акции и в других городах.

Напомним, с июля в Москве проходят акции в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. 20 июля прошла согласованная акция, на которую пришли около 22 тыс. человек.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О том, как прошла последняя акция, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».