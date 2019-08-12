Полиция начала проверку задержания девушки, которую ударили в живот

Московское управление МВД сообщило о начале служебной проверки грубого задержания Дарьи Сосновской на несанкционированной части акции 10 августа. Полиция также опровергла информацию о причастности к правонарушению Сергея Цыплакова, имя которого ранее опубликовал Telegram-канал Baza.

Полиция Москвы устанавливает имя сотрудника, который ударил девушку кулаком в живот во время задержания после митинга 10 августа.



До этого полиция предпочитала никак не реагировать на видео, на котором было чётко зафиксировано правонарушение одного из их сотрудников. pic.twitter.com/oiQ1LpWQoZ — baza (@bazabazon) 12 августа 2019 г.

Ранее журналисты попросили проверить информацию о причастности этого человека к удару девушки. «Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности: указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет»,— отметили в ведомстве.

Дарья Сосновская обратилась с жалобой к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением из-за того, что полицейский при задержании ударил ее кулаком в живот. Как рассказала девушка, она подошла к правоохранителям из-за того, что они тащили по земле человека с признаками инвалидности. Дарья Сосновская попросила отпустить его, но ее просьбу проигнорировали. Она пошла дальше по улице, и ее задержала полиция.

10 августа прошла очередная санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. На ней также звучали призывы освободить фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, которое возбудили после несанкционированного митинга 27 июля. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 50 тыс. человек. После санкционированной части митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек.

О том, как прошла акция 10 августа, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».