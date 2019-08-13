Кремль назвал недопустимым несоразмерное применение силы к протестующим

Кремль впервые прокомментировал проходящие в Москве протестные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Власти считают, что несоразмерное применение силы к протестующим недопустимо, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он назвал абсолютно оправданными жесткие действия правоохранительных органов для пресечения беспорядков. По словам представителя Кремля, участие большого числа людей в акциях в столице, «безусловно, заслуживает внимания». Однако говорить о политическом кризисе причин нет, и митинги не являются чем-то из ряда вон выходящим, добавил он.

По мнению господина Пескова, в Москве были как согласованные акции, так и попытки организовать беспорядки. «Мы считаем, первое, абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков»,— сказал пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Как считает Дмитрий Песков, при оценке проходящих в Москве протестных акций нельзя «руководствоваться эмоциями» и говорить о неправомерности применения силы или арестов. Надо дождаться решения судов, «которые охарактеризуют то, что происходило», уверен представитель Кремля. Он также сказал, что «протесты происходят во многих странах мира», и вызваны они «конкретными вопросами».

Акции продолжаются в Москве с июля. 20 июля состоялась крупная согласованная акция, на которую пришли более 20 тыс. человек. 27 июля и 3 августа в столице прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, арестованы уже 14 человек.

10 августа состоялась санкционированная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. МВД при этом оценило число участников в 20 тыс. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. В их числе была Дарья Сосновская, которую полицейский при задержании ударил в живот. Также у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Московское управление полиции проводит служебную проверку из-за грубого задержания.

Можно ли будет привлечь силовика к ответственности, читайте в публикации “Ъ” «Полицейского ищут правозащитники».