Акция протеста в Москве Онлайн-трансляция “Ъ”: полиция задержала почти 700 сторонников недопущенных в Мосгордуму кандидатов

В Москве прошла несогласованная акция протеста в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. Полиция задерживала протестующих — по данным МВД, задержаны около 600 человек, «ОВД-Инфо» заявляет о 685 задержанных. В МВД сообщили, что в акции приняли участие 1500 человек.

Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное Читать далее

20:06. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении участника акции протеста о применении насилия к сотруднику Росгвардии.

19:57. «Ведомости» сообщают, что в ОВД «Новогиреево» вызвали скорую помощь к участнику акции, потому что у него может быть сломана рука — врачи посчитали нужным сделать ему рентген, однако полиция задержанного не отпустила.

19:14. По данным «ОВД-Инфо», задержанные находятся в 32 отделениях ОВД.

19:09. На Любовь Соболь составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции) из-за акции на Трубной площади 15 июля — об этом сообщает «Медиазона».

18:53. Росгвардия заявила о том, что один из сотрудников ведомства получил травму от одного из участников акции протеста: «Мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его». Подозреваемого уже задержали.

18:49. По данным «ОВД-Инфо» на 18:40, число задержанных возросло до 685.

18:30. Страстной бульвар оцеплен, передает корреспондент “Ъ”.

18:15. Многие участники акции говорят, что единственным местом в центре Москвы, в котором есть интернет, осталось метро.

18:10. В МВД сообщили, что в акции приняли участие 1500 человек, были задержаны «около 600».

17:52. По данным «ОВД-Инфо» на 17:45, задержаны 600 человек.

17:50. Ранее на акции был задержан член Совета по правам человека Игорь Каляпин. «Говорит Москва» цитирует главу СПЧ Михаила Федотова: «Мы разберемся в этой ситуации. Но, судя по тому, что мне рассказал Каляпин по телефону об обстоятельствах его задержания, в его действиях не было никакого состава правонарушения. Надеюсь, что полиция в этом быстро разберется».

17:44. На Арбате начались задержания.

17:43. По данным «ОВД-Инфо», у ОВД «Даниловский» задержали Глеба Кондратьева и Германа Терехова — они пришли сделать передачи задержанным.

17:30. Организация «Апология протеста» сообщает, что в ОВД, куда доставляют задержанных, выезжают следователи СКР для допросов.

17:28. Корреспондента «Ведомостей» Елену Вавину отпустили из ОВД без протокола.

17:19. На Старом Арбате развернули плакат в поддержку политзаключенных.

17:09. На Пушкинской начали активно задерживать участников акции.

17:07. По данным «ОВД-Инфо» на 17:00, в центре Москвы задержаны 381 человек.

17:06. Корреспондент “Ъ” сообщает, что около памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре при задержании нескольких протестующих полиция применила дубинки.

17:02. Росгвардия продолжает патрулировать Пушкинскую площадь. Людей перестали пускать туда со Страстного бульвара.

16:57. Число протестующих на Чистопрудном бульваре увеличивается — корреспондент “Ъ” оценивает их количество в 500 человек. Участники акции скандируют «Путин — вор», «Свободу Алексею Навальному», «Свободу политзаключенным» и требуют отставки правительства.

16:51. Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса тем временем задержали, когда он выходил из спецприемника, отбыв 8 суток ареста.

16:50. Около сотни человек идут по Чистопрудному бульвару и скандируют лозунги «Мы за честные выборы», «Допускай» и «Путин вор». Полиция идет позади и пока не задерживает протестующих.

16:47. Около 50 человек на Покровке скандируют «Мы за честные выборы».

16:42. Протестующие идут по Покровке — их около 400. Протестующие идут по тротуару, а Росгвардия — по дороге. Участники акции скандируют «Допускай».

16:40. Полиция и кордон Росгвардии курсируют по Чистопрудному бульвару. в конце Чистопрудного стоит автозак. Иногда им навстречу идут протестующие.

16:30. На Пушкинской площади порядка 500 человек, сообщает корреспондент “Ъ”. Люди начали хлопать.

16:24. Станция метро «Трубная» закрыта на вход и выход «по техническим причинам».

16:20. Рождественский бульвар перекрыт.

16:14. У здания «Известий» по-прежнему точечные задержания. Когда кого-то хватают, собравшиеся кричат «Позор». Переходы не перекрыты — ни подземные, ни наземные.

16:08. По данным «ОВД-Инфо», число задержанных увеличилось до 311.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов: Одного из молодых людей несли к полицейскому автобусу, причем заломив ему руки так, что он кричал. Возможно, он сопротивлялся. Но несли его в автозак в довольно жесткой форме. Большая часть людей, которых на моих глазах задержали и отвели в полицейский автобус, это молодые люди, хотя были и мужчины средних лет. Женщин среди задержанных я не заметил. Но они активно критикуют действия полицейских, одна из женщин оказалась здесь с иконой. Источник: “Ъ FM”

16:07. У здания «Известий» по-прежнему порядка 300 человек. Полиция продолжает точечные задержания. К людям без плакатов, не скандирующим никакие лозунги подходят и уводят их в автозаки, сообщает корреспондент “Ъ”.

16:00. Люди рассредоточены по бульварам. Человек 500 или больше — это только в районе Трубной. Сотрудники Росгвардии бегут на Трубную площадь, сообщает корреспондент “Ъ”.

15:55. По данным «ОВД-Инфо» на 15:35, задержаны 194 человека.

Все данные приведены по минимальным подсчетам pic.twitter.com/yO9zEE8DV3 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) August 3, 2019

15:52. Полиция перекрыла вход на Цветной и Петровский бульвары. Люди курсируют по Трубной площади, по Рождественскому бульвару. Над ними летает полицейский вертолет.

Акция протеста на Трубной площади Фото: Марина Бочарова / Коммерсантъ

15:47. «Ведомости» сообщают о задержании своей корреспондентки Елены Вавиной. «У мужчины в моем автозаке подозрения на перелом руки, опухла. Просим вызывать ему скорую, полиция не реагирует. В автозаке есть несовершеннолетние»,— говорит она.

15:38. Пушкинская площадь полностью оцеплена полицией. Около здания «Известий» остаются порядка 200 человек, сообщает корреспондент “Ъ”. Продолжаются точечные задержания.

Пушкинской площади Фото: Роман Шаталов / Коммерсантъ

15:34. Корреспондент “Ъ” рассказывает о задержаниях около Трубной площади: «Парня ведут, на фоне экскурсовод ведёт экскурсии. На Трубной штук 12 автозаков».

15:26. Люди с Пушкинской площади вышли на Страстной бульвар. Там возле здания МГД стоят полицейские, дорога перекрыта. Участников акции начали теснить обратно в сторону Пушкинской.

15:25. Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в отношении Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является оппозиционер Алексей Навальный.

15:18. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров задержан на Трубной.

15:16. МВД сообщает о 30 задержанных в ходе акций протеста в центре Москвы.

15:15. На Петровском бульваре около 500 человек, при этом на весь бульвар, по словам корреспондента “Ъ”, четверо полицейских. Люди не скандируют лозунги, иногда начинают молча аплодировать. За углом бульвара стоят автозаки. На соседней Трубной площади много полиции и сотрудников ОМОН.

15:12. ОМОН продолжает вытеснять людей с Пушкинской, площадь почти полностью зачищена.

15:08. Часть людей с Трубной площади направилась на Петровский бульвар. Полиции там мало — большая ее часть все еще находится на Трубной.

15:03. По данным «ОВД-Инфо» на 15:00, задержаны 89 человек.

15:02. На Пушкинской площади, по оценкам корреспондента “Ъ”, порядка 400 человек. ОМОНа становится все больше, людей оттеснили в сторону Страстного бульвара. При этом продолжаются точечные задержания. Раздаются выкрики «Позор!»

15:00. Как сообщает корреспондент “Ъ”, на Трубной площади около 300-500 человек, полиция иногда точечно задерживает протестующих. В основном они ничего не скандируют. Периодически ОМОН начинает теснить участников акции.

14:53. По данным «ОВД-Инфо» на 14:40, задержаны не менее 19 человек.

По словам корреспондента “Ъ”, на Сретенском бульваре и на Трубной площади много ОМОНа. Люди небольшими группами спускаются по Сретенскому бульвару, но к Трубной площади пройти не могут из-за оцепления.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов: Вообще, усиление, конечно, ощутимо заметное, особенно как раз в районе Тверской, Пушкинской и на Тверском бульваре. Количество барьеров здесь очень большое, практически они отгорожены эти самые бульвары этими металлическими барьерами. И помимо непосредственно полицейских, сотрудников патрульно-постовой службы, очень много есть в оцеплении стоит сотрудников Росгвардии, как я уже говорил, в полной экипировке, которую скрывают плащ-палатки. Это бойцы со шлемами, причем уже надетыми на головы. Кроме того, как раз у станции метро особенно большие усиления, там стоят сотрудники ОМОНа. А рядом со зданием мэрии Москвы припаркованы автобусы Мосгортранса, вот эти самые городские синие и бело-зеленые. И в них находятся в большом количество также сотрудники Росгвардии, но они пока на улицу не выходят.

14:48. В центре Москвы перебои с сотовой связью и интернетом, сообщают корреспонденты “Ъ”.

14:47. Корреспондент “Ъ” рассказывает, что его задержали, отвели в автозак, проверили документы и отпустили. По его словам, люди с Кропоткинской идут в сторону Тверской.

14:41. Ранее, перед началом акции, в Москве была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Она вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца.

14:37. По данным телеканала «Дождь», на Пушкинской площади задержаны как минимум 33 человека.

14:36. Как сообщает корреспондент “Ъ”, на Арбатской площади в Москве начались задержания. Полицейские, судя по переговорам по рации, готовятся зачищать площадь.

14:33. По оценкам корреспондента “Ъ”, на Пушкинской площади собралось порядка 150 человек. Начались задержания.

14:29. По данным ОВД-Инфо на 14:10, в центре Москвы задержаны не менее шести человек.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов: В районе Страстного буквально в 10 метрах от меня прямо на непосредственно бульварной дорожке расположились 2 автобуса полиции. И полицейская газель, на которой написано «Кинологическая служба». Причем не только на Страстном, но еще на Чистых прудах я видел как минимум три наряда полиции с собаками, с овчарками. И сотрудники Росгвардии, а также сотрудники первого оперативного полка полиции сейчас рассредоточились примерно по одному, по два человека на каждом из углов на пересечении как раз Петровки и Страстного бульвара. Нельзя сказать пока, что полиция как-то массово именно на Страстном находится, но вот, например, на Чистых прудах несколько примерно минут 20 назад было заметно большое усиление, там дежурили помимо просто полицейских еще и сотрудники ОМОНа, а также бойцы Росгвардии. Ну, и, как я уже сказал, очень активно сегодня на улице заметны сотрудники дорожно-патрульной службы.

Организатором акции выступает московский штаб оппозиционера Алексея Навального. В московской полиции и прокуратуре призвали отказаться от участия в митинге.

Ранее Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку на митинг на Лубянской площади. Мэрия согласилась предоставить площадку на проспекте Сахарова, однако оппозицию этот вариант не устроил. После переговоров с городскими властями о месте проведения акции был задержан и позднее арестован на 30 суток лидер ЛПР Михаил Светов.

На прошедшей 27 июля акции были задержаны более 1300 человек — она также была не согласована с мэрией Москвы. Позднее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу шестеро, четверо из них арестованы до 27 сентября.

Ольга Лукьянова, Алина Сабитова