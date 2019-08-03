В центре Москвы начались перебои со связью

В центре Москвы перебои с сотовой связью и интернетом, сообщает корреспондент “Ъ”. О жалобах на связь также пишут «Медуза», «Дождь», «Новая газета», «МБХ-медиа» и «Медиазона». На сегодня оппозиционеры анонсировали на Бульварном кольце акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Полиция усилила меры безопасности в центре города. Как сообщает «Новая газета», перед входом на бульвары в центре города у людей проверяют рюкзаки. На Пушкинской площади выставляют заграждения. На выходе из метро «Пушкинская» раздают предупреждения о том, что не следует участвовать в несогласованной акции. На Бульварном кольце, Тверской и других улицах в центре города стоят полицейские автобусы, машины скорой помощи, эвакуаторы, выставлены ограждения вдоль проезжей части.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов: В районе Страстного буквально в 10 метрах от меня прямо на непосредственно бульварной дорожке расположились 2 автобуса полиции. И полицейская газель, на которой написано «Кинологическая служба». Причем не только на Страстном, но еще на Чистых прудах я видел как минимум три наряда полиции с собаками, с овчарками. И сотрудники Росгвардии, а также сотрудники первого оперативного полка полиции сейчас рассредоточились примерно по одному, по два человека на каждом из углов на пересечении как раз Петровки и Страстного бульвара. Нельзя сказать пока, что полиция как-то массово именно на Страстном находится, но вот, например, на Чистых прудах несколько примерно минут 20 назад было заметно большое усиление, там дежурили помимо просто полицейских еще и сотрудники ОМОНа, а также бойцы Росгвардии. Ну, и, как я уже сказал, очень активно сегодня на улице заметны сотрудники дорожно-патрульной службы.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, последняя — 27 июля. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. Среди них — незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, Илья Яшин, Иван Жданов. Перед акцией, 24 июля, также на 30 суток под стражу заключили Алексея Навального.

После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Из десяти фигурантов дела арестованы уже шесть человек.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.

Подробнее об арестах — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».