Задержанного на выходе из мэрии Москвы лидера либертарианцев доставили в ОВД

Как рассказали “Ъ” в пресс-службе Либертарианской партии России (ЛПР), одного из лидеров партии Михаила Светова доставили в ОВД Пресненского района Москвы спустя полтора часа после задержания у здания Московской мэрии. К нему уже выехал адвокат Григорий Червонный из правозащитного проекта «Апология протеста».

«Не исключено, что задержание Михаила связано с призывами выходить на митинги в Москве или, например, с подачей заявки на проведение согласованного митинга 3 августа. Мы почти полтора часа не знали, где Михаил находится, куда его везут, и до сих пор не знаем ни причин его задержания, ни его самочувствия»,— рассказала “Ъ” пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко.

Первым, с кем Михаил Светов смог связаться, стала политолог Екатерина Шульман, член Совета по правам человека при президенте РФ. Она предполагает, что у господина Светова при задержании был отобран мобильный телефон, так как в противном случае «он бы позвонил напрямую своим коллегам». «Михаил позвонил мне, сообщил, что ему нужна помощь, нужен адвокат и что он находится в Пресненском ОВД»,— рассказала “Ъ” госпожа Шульман.

Напомним, один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов был задержан сегодня у здания мэрии Москвы. Он принимал участие в переговорах по согласованию места проведения митинга 3 августа. Как ранее сообщал “Ъ”, представители ЛПР подали заявку о проведении митинга на Лубянской площади, однако в мэрии место не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Переговоры, назначенные на сегодня, в итоге провалились, и представители ЛПР объявили об отзыве заявки на проведение митинга.

Подробнее о подготовке акции читайте в публикации “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».

Мария Старикова