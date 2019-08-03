В Москве проходит несогласованная акция протеста за свободные выборы. Шествие в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму планировалось провести на Бульварном кольце. На странице события в Facebook им заинтересовались больше 20 тыс. человек. 3 августа на Рождественском бульваре по пути на акцию была задержана одна из незарегистрированных кандидатов — Любовь Соболь. По официальным данным МВД, на несогласованном мероприятии задержано 30 человек. Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов — о том, как действуют сотрудники полиции и Росгвардии на Пушкинской площади.

— На Пушкинской площади идут активные задержания. Причем очень сложно понять, задерживают именно участников акции или просто тех, кто отдыхал, каким-то образом попал на площадь. Возле памятника Александру Пушкину проходит некая операция силовиков, поскольку они поставили напротив, на Тверской, автозаки, куда активно помещают людей: кого-то несли буквально под руки, кого-то за ноги и за руки. Мужчину в камуфляжной куртке активно обыскивают, он пытается сопротивляться, но его бьют по ногам. Задержали одного из фотографов. Росгвардейцы перекрыли подземный пешеходный переход, который идет под Тверскую улицу от «Галереи Актер» в сторону Пушкинской площади.

Акция протеста в Москве 3 августа — в онлайн-трансляции “Ъ” Читать далее

Лично я пока применения дубинок не видел, но сотрудники Росгвардии, которые проводят задержания, в полной экипировке, в том числе и с дубинками. Одного из молодых людей несли к полицейскому автобусу, причем заломив ему руки так, что он кричал. Возможно, он сопротивлялся. Но несли его в автозак в довольно жесткой форме. Большая часть людей, которых на моих глазах задержали и отвели в полицейский автобус, это молодые люди, хотя были и мужчины средних лет. Женщин среди задержанных я не заметил. Но они активно критикуют действия полицейских, одна из женщин оказалась здесь с иконой. Но, правда, не было понятно все-таки, чего она этой иконой пыталась добиться.

Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич — о прогулке по бульварам в центре Москвы: «Я не слышал никаких скандирований. Внешне это похоже на какие-то достаточно бессмысленные учения полиции, которые производят постоянные перестроения, тренируются. По рации, по громкоговорителям звучат призывы разойтись, людям напоминают, что, цитирую, “большинство охраняющих представителей порядка — это срочники, ваши дети, ваши сыновья”».

С интернетом проблемы, конечно, гораздо больше, чем с мобильной связью, потому что некоторые мессенджеры просто не работают на Пушкинской площади. Пришедшие люди, которые наблюдают за тем, как проходят задержания, тоже говорят, что по некоторым операторам голосовые звонки не проходят.

ОМОН практически очистил от людей периметр этого сквера, в котором находится памятник Александру Пушкину, и оттеснил людей, в том числе журналистов, ближе к бульвару.

И полиция продолжает практически зачищать Пушкинскую площадь. На ней сейчас остаются в оцеплении в основном только сотрудники Росгвардии.