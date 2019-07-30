Оппозиция просится на Лубянку

Новая протестная акция «Вернем себе право на выбор-2», которая может пройти в Москве уже в субботу, в понедельник стала предметом переговоров между столичной мэрий и представителями оппозиции. Либертарианская партия России (ЛПР) настаивает на проведении митинга в защиту незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу 3 августа на Лубянской площади. Правительство Москвы предлагает альтернативу — проспект Сахарова. В этом споре миротворцем выступает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Эксперты уверены, что позиция организаторов митингов стала жестче после субботней несанкционированной акции.
Митинг 3 августа анонсируется в социальных сетях как продолжение субботней акции, на которой, напомним, был установлен антирекорд по задержаниям: 1373 человека. Переговоры с московской мэрией о согласовании акции ведут члены Либертарианской партии России «по согласованию с незарегистрированными кандидатами в Московскую городскую думу». Собственно, именно в поддержку кандидатов-«отказников» и должен пройти митинг. «Заявка на проведение митинга на Лубянской площади 3 августа была подана (в правительство Москвы.— “Ъ”) 23 июля,— рассказала пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко.— В то же время была подана заявка представителями штаба Елены Русаковой (незарегистрированный кандидат в депутаты МГД по округу №37.— “Ъ”) на это же время на площадь Революции. Мэрия не дает согласия ни нам, ни Русаковой, предлагая провести митинг в другом месте — на проспекте Сахарова».
«В минувший вторник в мэрию действительно была подана заявка о проведении митинга на Лубянке. 26 июля представители правительства Москвы и Либертарианской партии достигли договоренности, что для митинга 3 августа утвержден проспект Сахарова. Однако все изменилось после субботних событий. Теперь члены ЛПР продолжают настаивать на Лубянке»,— сказал источник в мэрии Москвы.
Глава СПЧ Михаил Федотов оказался в курсе этих переговоров. «Мэрия Москвы проинформировала меня, что согласование получено,— цитирует "РИА Новости" господина Федотова.— Я считаю, что если люди хотят выразить свое мнение, то они могут это сделать, это их конституционное право. Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова». Сразу после этого заявления в соцсетях ЛПР появилось сообщение: «Мы не соглашались на Сахарова».
О том, почему митинг 3 августа должен пройти непременно на Лубянке, “Ъ” рассказала муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина. «Мы не готовы идти на проспект Сахарова и требуем других площадок, иначе мы будем проводить несанкционированный митинг. Проспект Сахарова — это повторная история».
Отметим, госпоже Галяминой, как и десяткам других кандидатов в МГД, было отказано в регистрации из-за брака в подписях. В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб кандидатов-«отказников». Рекомендации оставить отказ окружных комиссий в силе получили она, Илья Яшин и Анастасия Брюханова. Окончательное решение МГИК примет 30 июля. Ранее без удовлетворения остались жалобы Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Любови Соболь, Елены Русаковой, Андрея Бабушкина, Юлии Серебрянской. Документы в ЦИК на обжалование решений МГИК могут быть поданы в течение пяти дней. На вечер 29 июля этим правом воспользовались Константин Лисица, Юлия Серебрянская и Иван Жданов.
Так, Иван Жданов получил 15 суток ареста, Илья Яшин — десять, Александр Соловьев — восемь, Константин Янкаускас — семь. Рассмотрение дела Дмитрия Гудкова было отложено до вторника. «Очевидно, что меня намеренно не хотят допустить до подачи жалобы и участия в митинге 3 августа»,— прокомментировал арест господин Янкаускас из зала суда.
По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», вместе с кандидатами не менее 265 протестующих провели две ночи в отделах полиции. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала “Ъ”, что «в московские суды по состоянию на 17:00 часов 29 июля поступило 203 дела об административных правонарушениях». «Дела возбуждены по ст. 20.2 и 19.3 КОАП РФ в отношении лиц, принимавших участие в несогласованном массовом мероприятии в субботу,— уточнила госпожа Солопова.— 18 дел было отложено в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц».
«Такие заявления готовят девять человек,— рассказал господин Чиков.— Причинен тяжелый вред здоровью, у одного из задержанных перелом ноги».
Права граждан на субботней акции не соблюдались массово, считает незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Любовь Соболь. Она, как и другие кандидаты-«отказники», настаивает на проведении митинга 3 августа на Лубянской площади. «Акция должна пройти в центре города. Я считаю, что председатель СПЧ Михаил Федотов должен на любых акциях требовать соблюдения прав граждан, которые не были соблюдены из-за необоснованной агрессии со стороны правоохранительных органов в отношении мирных людей»,— подчеркнула госпожа Соболь.
Настойчивость незарегистрированных кандидатов и готовность мэрии разрешить митинг на проспекте Сахарова может быть свидетельством «всеобщей растерянности», отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, «подчеркнуто репрессивный тренд не имеет мощного ядра сторонников у жителей Москвы». «Невыпуск пара на выборах означает его дальнейшее накопление под крышкой чайника,— рассуждает эксперт.— Но и готовности пойти на реальные уступки со стороны властей тоже нет, тем более что в последние годы чиновники убеждали друг друга, что любые уступки — это, якобы, шаг к распаду государственности». При этом господин Виноградов называет меры, предпринятые полицией 27 июля, «контрпродуктивными».
По его мнению, готовность мэрии согласовать акцию на подходящей площадке — правильное предложение и в конце концов оно будет принято. «Для оставшихся на свободе незарегистрированных кандидатов и их избирателей, которые чувствуют себя ущемленными в правах, важно продолжать публичное, но законное давление на власть на период рассмотрения жалоб в ЦИК»,— отметил господин Пожалов.
Политолог добавил, что после возвращения уличного протеста в законное русло власти придётся решать вопрос хотя бы частичного восстановления доверия к выборам. «Регистрация системной части кандидатов, прежде всего, нескольких "яблочников", по-прежнему вероятна,— считает Александр Пожалов.— Хотя после массовых несанкционированных протестов эти действия уже не возымеют должного эффекта, как если бы это случилось еще неделю назад, а путь к регистрации лидеров несистемной оппозиции после субботних событий явно закрыт».
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