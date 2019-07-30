Оппозиция просится на Лубянку Митинги на проспекте Сахарова ей уже не интересны

Новая протестная акция «Вернем себе право на выбор-2», которая может пройти в Москве уже в субботу, в понедельник стала предметом переговоров между столичной мэрий и представителями оппозиции. Либертарианская партия России (ЛПР) настаивает на проведении митинга в защиту незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу 3 августа на Лубянской площади. Правительство Москвы предлагает альтернативу — проспект Сахарова. В этом споре миротворцем выступает глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. Эксперты уверены, что позиция организаторов митингов стала жестче после субботней несанкционированной акции.

Митинг 3 августа анонсируется в социальных сетях как продолжение субботней акции, на которой, напомним, был установлен антирекорд по задержаниям: 1373 человека. Переговоры с московской мэрией о согласовании акции ведут члены Либертарианской партии России «по согласованию с незарегистрированными кандидатами в Московскую городскую думу». Собственно, именно в поддержку кандидатов-«отказников» и должен пройти митинг. «Заявка на проведение митинга на Лубянской площади 3 августа была подана (в правительство Москвы.— “Ъ”) 23 июля,— рассказала пресс-секретарь ЛПР Дарья Петрушенко.— В то же время была подана заявка представителями штаба Елены Русаковой (незарегистрированный кандидат в депутаты МГД по округу №37.— “Ъ”) на это же время на площадь Революции. Мэрия не дает согласия ни нам, ни Русаковой, предлагая провести митинг в другом месте — на проспекте Сахарова».

Источник “Ъ” в правительстве Москвы подтвердил информацию, что для митинга 3 августа заявителям предложили проспект Сахарова.

«В минувший вторник в мэрию действительно была подана заявка о проведении митинга на Лубянке. 26 июля представители правительства Москвы и Либертарианской партии достигли договоренности, что для митинга 3 августа утвержден проспект Сахарова. Однако все изменилось после субботних событий. Теперь члены ЛПР продолжают настаивать на Лубянке»,— сказал источник в мэрии Москвы.

Глава СПЧ Михаил Федотов оказался в курсе этих переговоров. «Мэрия Москвы проинформировала меня, что согласование получено,— цитирует "РИА Новости" господина Федотова.— Я считаю, что если люди хотят выразить свое мнение, то они могут это сделать, это их конституционное право. Другое дело, что это их конституционное право должно выражаться в установленных законом формах. В данном случае такая форма есть, это можно сделать на проспекте Академика Сахарова». Сразу после этого заявления в соцсетях ЛПР появилось сообщение: «Мы не соглашались на Сахарова».

О том, почему митинг 3 августа должен пройти непременно на Лубянке, “Ъ” рассказала муниципальный депутат Москвы Юлия Галямина. «Мы не готовы идти на проспект Сахарова и требуем других площадок, иначе мы будем проводить несанкционированный митинг. Проспект Сахарова — это повторная история».

Отметим, госпоже Галяминой, как и десяткам других кандидатов в МГД, было отказано в регистрации из-за брака в подписях. В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб кандидатов-«отказников». Рекомендации оставить отказ окружных комиссий в силе получили она, Илья Яшин и Анастасия Брюханова. Окончательное решение МГИК примет 30 июля. Ранее без удовлетворения остались жалобы Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Любови Соболь, Елены Русаковой, Андрея Бабушкина, Юлии Серебрянской. Документы в ЦИК на обжалование решений МГИК могут быть поданы в течение пяти дней. На вечер 29 июля этим правом воспользовались Константин Лисица, Юлия Серебрянская и Иван Жданов.

Ряд незарегистрированных кандидатов были задержаны полицией на несанкционированной акции 27 июля и провели двое суток в московских ОВД, после чего получили административные аресты по ст. 20.2 КОАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Так, Иван Жданов получил 15 суток ареста, Илья Яшин — десять, Александр Соловьев — восемь, Константин Янкаускас — семь. Рассмотрение дела Дмитрия Гудкова было отложено до вторника. «Очевидно, что меня намеренно не хотят допустить до подачи жалобы и участия в митинге 3 августа»,— прокомментировал арест господин Янкаускас из зала суда.

По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», вместе с кандидатами не менее 265 протестующих провели две ночи в отделах полиции. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала “Ъ”, что «в московские суды по состоянию на 17:00 часов 29 июля поступило 203 дела об административных правонарушениях». «Дела возбуждены по ст. 20.2 и 19.3 КОАП РФ в отношении лиц, принимавших участие в несогласованном массовом мероприятии в субботу,— уточнила госпожа Солопова.— 18 дел было отложено в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц».

Как рассказал “Ъ” глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, несколько человек намерены подавать заявления в Следственный комитет «на превышение полномочий сотрудниками полиции» в ходе событий 27 июля.

«Такие заявления готовят девять человек,— рассказал господин Чиков.— Причинен тяжелый вред здоровью, у одного из задержанных перелом ноги».

Права граждан на субботней акции не соблюдались массово, считает незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Любовь Соболь. Она, как и другие кандидаты-«отказники», настаивает на проведении митинга 3 августа на Лубянской площади. «Акция должна пройти в центре города. Я считаю, что председатель СПЧ Михаил Федотов должен на любых акциях требовать соблюдения прав граждан, которые не были соблюдены из-за необоснованной агрессии со стороны правоохранительных органов в отношении мирных людей»,— подчеркнула госпожа Соболь.

Настойчивость незарегистрированных кандидатов и готовность мэрии разрешить митинг на проспекте Сахарова может быть свидетельством «всеобщей растерянности», отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, «подчеркнуто репрессивный тренд не имеет мощного ядра сторонников у жителей Москвы». «Невыпуск пара на выборах означает его дальнейшее накопление под крышкой чайника,— рассуждает эксперт.— Но и готовности пойти на реальные уступки со стороны властей тоже нет, тем более что в последние годы чиновники убеждали друг друга, что любые уступки — это, якобы, шаг к распаду государственности». При этом господин Виноградов называет меры, предпринятые полицией 27 июля, «контрпродуктивными».

Политолог Александр Пожалов считает, что после того как несанкционированная акция 27 июля по масштабности явно превысила ожидания властей (как, впрочем, и согласованный митинг 20 июля), руководству Москвы «нужно уводить ситуацию в правовое поле, не допуская перетекания несанкционированного уличного протеста в бессрочный».

По его мнению, готовность мэрии согласовать акцию на подходящей площадке — правильное предложение и в конце концов оно будет принято. «Для оставшихся на свободе незарегистрированных кандидатов и их избирателей, которые чувствуют себя ущемленными в правах, важно продолжать публичное, но законное давление на власть на период рассмотрения жалоб в ЦИК»,— отметил господин Пожалов.

Политолог добавил, что после возвращения уличного протеста в законное русло власти придётся решать вопрос хотя бы частичного восстановления доверия к выборам. «Регистрация системной части кандидатов, прежде всего, нескольких "яблочников", по-прежнему вероятна,— считает Александр Пожалов.— Хотя после массовых несанкционированных протестов эти действия уже не возымеют должного эффекта, как если бы это случилось еще неделю назад, а путь к регистрации лидеров несистемной оппозиции после субботних событий явно закрыт».

Мария Старикова, Елена Рожкова