Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное

В Москве прошла несогласованная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. На «Прогулку по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» москвичей призвал штаб оппозиционера Алексея Навального. Сам он отбывает административный арест в спецприемнике.
Префектура Центрального административного округа Москвы отказала в согласовании групповых пикетов на Бульварном кольце. Соответствующую заявку подавали муниципальные депутаты.
Прокуратура Москвы накануне предостерегла как организаторов, так и участников мероприятия об «установленной законодательством РФ ответственности».