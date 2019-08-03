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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное

  • В Москве прошла несогласованная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. На «Прогулку по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» москвичей призвал штаб оппозиционера Алексея Навального. Сам он отбывает административный арест в спецприемнике.
  • Префектура Центрального административного округа Москвы отказала в согласовании групповых пикетов на Бульварном кольце. Соответствующую заявку подавали муниципальные депутаты.
  • Прокуратура Москвы накануне предостерегла как организаторов, так и участников мероприятия об «установленной законодательством РФ ответственности».
  • Полиция сообщила, что на акцию пришли 1500 человек. Других оценок численности мероприятия нет.
  • По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 685 человек. МВД сообщило об около 600 задержаниях.
  • Полиция задерживала людей, в частности, на Пушкинской и Трубной площадях, Старом Арбате, Чистопрудном, Страстном и Рождественском бульварах. При задержаниях применялись дубинки.
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