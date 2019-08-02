Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве

Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.

МВД отметило, что сотрудники примут все необходимые меры при правонарушениях в ходе акции. «Информируем, что в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что может повлечь угрозу вашей личной безопасности»,— говорится в сообщении управления МВД по Москве.

Прокуратура напомнила, что любые попытки провести несогласованное мероприятие в этот день — «прямое нарушение закона», и вынесла предостережение юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь как организатору несогласованной акции.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что считает адекватным применение силы полицией в ходе предыдущей несанкционированной акции, которая прошла 27 июля. По его словам, 3 августа организаторы «готовят новую провокацию для горожан».

Сегодня Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца первых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на акции 27 июля. Им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Молодые люди свою вину не признают. По версии следствия, во время несанкционированной субботней акции толпой руководил однофамилец одного из арестованных — 21-летний видеоблогер Егор Жуков. Ему предъявлено обвинение. Господин Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова.

В эту субботу, 3 августа, планируется новая акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. Мэрия разрешила проведение митинга только на проспекте Сахарова. Оппозиция с этим местом не согласна и планирует устроить серию пикетов на Бульварном кольце, но префектура ЦАО отказала организаторам из-за нарушения сроков подачи уведомления.

О реакции московских властей на прошедшую акцию читайте в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».

Об исследовании о протестных настроениях в Москве читайте в материале “Ъ” «Политизация достаточно высока».