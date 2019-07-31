Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Господину Светову вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Проток составлен из-за акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла 16 июля на Трубной площади.

Напомним, лидер либертарианцев был задержан накануне после провалившихся переговоров ЛПР с мэрией Москвы о месте для митинга 3 августа. До этого представители ЛПР подали заявку на Лубянку, однако в мэрии эту площадь не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова — и отказавшись рассматривать возможность проведения акции на каких-либо других площадках. Организаторы акции отозвали заявку.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин назвал субботние протесты в центре столицы заранее спланированными беспорядками. Спустя несколько часов Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Сегодня полиция пришла с обысками к двум участникам акции. Позднее их отпустили.

Сегодня же стало известно о первом задержанном по делу о массовых беспорядках. Участник акции Кирилл Жуков, по информации главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, «находится на допросе в СКР на Новокузнецкой улице».

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».