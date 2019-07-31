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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».

Господину Светову вменяется ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Проток составлен из-за акции в поддержку независимых кандидатов, которая прошла 16 июля на Трубной площади.

Напомним, лидер либертарианцев был задержан накануне после провалившихся переговоров ЛПР с мэрией Москвы о месте для митинга 3 августа. До этого представители ЛПР подали заявку на Лубянку, однако в мэрии эту площадь не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова — и отказавшись рассматривать возможность проведения акции на каких-либо других площадках. Организаторы акции отозвали заявку.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин назвал субботние протесты в центре столицы заранее спланированными беспорядками. Спустя несколько часов Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Сегодня полиция пришла с обысками к двум участникам акции. Позднее их отпустили.

Сегодня же стало известно о первом задержанном по делу о массовых беспорядках. Участник акции Кирилл Жуков, по информации главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, «находится на допросе в СКР на Новокузнецкой улице».

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Тверскую разгоняют до Болотной».

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