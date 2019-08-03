В центре Москвы задержана Любовь Соболь

В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Она вышла из Центра сбора подписей на Рождественском бульваре и хотела пойти в сторону Бульварного кольца. Как сообщает телеканал «Дождь», несколько сотрудников полиции вытащили госпожу Соболь из такси и отвели в служебный автомобиль.

Оппозиция заявила о проведении сегодня, 3 августа, несанкционированной акции протеста на Бульварном кольце в центре Москвы. Не менее двух человек задержаны около станции метро Кропоткинская, передает «Новая газета».

Напомним, Либертарианская партия России подавала заявку на проведение акции на Лубянской площади. Мэрия согласовала проведение мероприятия только на проспекте Сахарова. Организаторыне согласились с этим предложением. Одного из лидеров партии Михаила Светова задержали после выхода из здания мэрии и затем арестовали на 30 суток.

Муниципальные депутаты Москвы подавали заявку на проведение пикетов 3 августа. Однако власти отказали в их проведении, объяснив свое решение нарушением сроков уведомления о мероприятии.

Около метро Кропоткинская ко всем мужчинам и молодым парням, которые прячутся от дождя под козырьком подходят полицейские и просят показать документы, если их нет - задерживают pic.twitter.com/pkzzrUK6un — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 3, 2019

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В Москве после этого прошло несколько акций протеста, последняя — 27 июля. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1300 задержанных.

По итогам акции московские суды арестовали более 60 человек. Среди них — незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Соловьев, Илья Яшин, Иван Жданов. Перед акцией, 24 июля, также на 30 суток под стражу заключили Алексея Навального.

После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Из десяти фигурантов дела арестованы уже шесть человек.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию несогласованной акции.

Подробнее об арестах — в материале “Ъ” «Суд выразил свой протест "беспорядкам"».