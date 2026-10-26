Apple признала случаи дефектов у складных iPhone Duo
Apple подтвердила наличие проблемы с дисплеем у iPhone Duo, но не у всех устройств, а у небольшого числа. Компания рекомендовала клиентам, столкнувшимся с проблемой, обратиться в сервисные центры AppleCare для замены устройства.
Накануне пользователи Reddit и других соцсетей написали, что смартфоны начали издавать похожий на хруст звук при открытии дисплея. «На некоторых устройствах образовалась трещина поперек всего экрана. Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей в небольшом количестве устройств iPhone Duo»,— ответили The Verge в пресс-службе компании.
iPhone Duo — первый складной смартфон от Apple. В нем есть внешний и внутренний экраны, которые можно использовать вместе (как планшет) и по отдельности. Внутренний экран смартфона сможет работать без подзарядки на протяжении 31 часа, а внешний — на протяжении 44 часов. В спящем режиме устройство может работать как календарь или будильник. Цена базовой версии в США составляет $1,9 тыс.