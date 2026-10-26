Apple признала случаи дефектов у складных iPhone Duo

iPhone Duo — первый складной смартфон от Apple. В нем есть внешний и внутренний экраны, которые можно использовать вместе (как планшет) и по отдельности. Внутренний экран смартфона сможет работать без подзарядки на протяжении 31 часа, а внешний — на протяжении 44 часов. В спящем режиме устройство может работать как календарь или будильник. Цена базовой версии в США составляет $1,9 тыс.