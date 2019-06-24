Завтрак без туриста

Запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров из-за проходящих в Тбилиси политических протестов вынудит более 150 тыс. россиян отказаться от поездки в эту страну. Перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 млрд руб. Для стимулирования турпотока местные отельеры готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Но вряд ли это спасет ситуацию: за минувшие выходные интерес россиян к поездкам в страну уже резко сократился. Туристической отрасли Грузии нанесен серьезный удар, признаются участники рынка.

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля. Такие расчеты привел источник “Ъ” в туротрасли. При этом, продолжает он, существует альтернативная оценка в 220 тыс. человек. По словам собеседника “Ъ”, на возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3–3 млрд руб.

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Волна протестов в Грузии началась 20 июня после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента.

Президент Владимир Путин подписал указ о запрете российским и грузинским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в страну с 8 июля. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию. В Минтрансе запрет для грузинских авиакомпаний объяснили необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и задолженностью страны перед РФ по аэронавигационному обслуживанию. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке называет решение российских властей политическим, напоминая, что в своих официальных рекомендациях даже МИД РФ не назвал пребывание в стране опасным.

Потери перевозчиков

Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию. Но собеседники “Ъ” в отрасли уверены, что они неизбежны. «Грузия — один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления»,— говорит один из них. Источник “Ъ” в одной из авиакомпаний уверен, что потери будут достаточно серьезными.

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«Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени»,— говорит собеседник “Ъ”. По его словам, есть риск, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона.

Рейсы в Грузию занимают некритичную долю авиаперевозок российских авиакомпаний. По словам одного из собеседников “Ъ”, «Аэрофлот» продал 25 тыс. билетов в Грузию, что составляет крайне незначительную долю его перевозок (3,6 млн человек только за июль 2018 года). Но для лоукостеров, в частности «Победы», это направление более существенно. Представитель вице-премьера Максима Акимова заявил по итогам совещания 22 июня, что «некоторые российские авиакомпании» будут готовы вывезти туристов после 8 июля из аэропортов Армении и Северной Осетии. В авиакомпаниях не уточняют, какое количество билетов у них продано на даты после 8 июля.

Падение турпотока

Потери туроператоров, которые в выходные полностью прекратили реализацию туров в Грузию, окажутся менее существенными. По данным Ростуризма, туры с вылетом после 8 июля в Грузию суммарно выкупили 3,5 тыс. человек. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что средняя стоимость тура в Грузию — 30–35 тыс. руб. Исходя из этого, туркомпаниям придется выплатить 103–122,5 млн руб.

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, 23 июня в эфире телеканала «112 Украина», «РИА Новости» Пусть украинцы солидаризуются с грузинами и отдохнут там (в Грузии.— “Ъ”) вместо россиян.

Господин Ромашкин указывает, что по закону туроператоры могут компенсировать туристам стоимость тура за вычетом фактически понесенных расходов, но участники рынка в основном предпочитают выплачивать полную цену путевки. Об этом же “Ъ” заявили в Tez Tour. По словам представителя компании, путешественникам предлагают компенсировать стоимость тура или выбрать в качестве альтернативы другие направления. Клиенты туроператора, чьи туры должны состояться до 8 июля, не заявляли о желании отменить поездку.

Турпоток в Грузию последние годы рос взрывными темпами. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году страну посетили 1,29 млн россиян — на 11,8% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года поток вырос на 26%, до 219,6 тыс. человек. Собеседник “Ъ” на туррынке указывает, что направление традиционно пользуется большей популярностью у самостоятельных туристов, которые формируют 90% потока. По данным Ростуризма, сейчас в Грузии находятся только 1,5 тыс. «пакетных» путешественников из России. Сергей Ромашкин предполагает, что с учетом самостоятельных туристов речь идет о 10–15 тыс. человек.

После вступления в силу моратория на авиаперевозки основным способом посещения Грузии для российских туристов станут стыковочные рейсы.

Собеседник “Ъ” утверждает, что стоимость такого перелета будет выше в среднем на 3 тыс. руб. По данным Biletix, сейчас из Москвы доступны рейсы в Тбилиси с пересадками в Минске, Баку, Стамбуле и Анкаре. Их средняя стоимость составляет 19,4 тыс. руб. при среднем чеке на бронирование прямого перелета в 16,6 тыс. руб. В Biletix отмечают, что спад интереса туристов к Грузии уже заметен: по итогам минувших выходных объем продаж билетов сократился в 3,2 раза по сравнению с предыдущими. Господин Ромашкин вспоминает беспорядки в Армении в апреле 2018 года: «Тогда туристы отказывались от поездок, хотя никаких антироссийских лозунгов не выдвигалось».

Поиск альтернативы

По данным Национальной администрации туризма (НАТ) Грузии, в 2018 году страну посетили 4,8 млн иностранцев. На россиян и азербайджанцев пришлось по 1,4 млн человек. На третьем месте — граждане Армении (1,3 млн человек). Заместитель главы НАТ Русудан Мамацашвили заявила “Ъ”, что приостановка турпотока из РФ скажется на загрузке отелей и их доходах. Но НАТ начала искать альтернативу — в частности, активизирована работа на Украине и в Польше. Основная часть российских туристов, приезжающих в Грузию, отдыхает на черноморском побережье Аджарии. “Ъ” обзвонил несколько отелей в Батуми, Кобулети и Чакви, менеджеры которых сообщили, что на россиян приходится более 50% всех гостей мини-гостиниц. Сейчас, по словам менеджеров, туристы из РФ начали массово отменять бронирования на июнь и последующие месяцы.

Все опрошенные “Ъ” отельеры признают, что туристической отрасли Грузии нанесен мощнейший удар. По официальным данным, в 2018 году российские туристы оставили в Грузии €632 млн, из стран ЕС — €279 млн. То есть для возмещения ущерба от потери турпотока из РФ Грузия должна в ближайшее время увеличить турпоток из ЕС в 2,5 раза. Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова предполагает, что стимулировать турпоток бизнес может попытаться через специальные предложения. По ее словам, на выходных турагенты получили предложение разместить туристов в Грузии по цене $40 за неделю. Она объясняет, что по закону российские агенты могут продавать туристам одну услугу — размещение и именно на это рассчитывают грузинские отельеры.

Винные перспективы

Обострение российско-грузинских отношений может затронуть не только туррынок. Прошлый конфликт между Москвой и Тбилиси в 2006 году привел к запрету импорта из Грузии вина и минеральной воды Borjomi. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы, а минеральная вода не отвечала требованиям качества и безопасности. Оба запрета были сняты в 2013 году. По оценкам президента Союза виноградарей и виноделов России Леонида Поповича, сегодня в России продается примерно 10–12 млн бутылок грузинского вина в год. Это около 1% от всего рынка тихих и игристых вин в натуральном выражении (около 1 млрд бутылок), подсчитал он. По мнению эксперта, в целом рынок не заметит исчезновения этого продукта.

IDS Borjomi (владеет девятью заводами в Грузии, России и на Украине) в 2013 году сменила владельцев. Контрольную долю в компании выкупили структуры «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Германа Хана у Salford Capital Partners Inc., близкой к Борису Березовскому и наследникам его партнера Бадри Патаркацишвили. Президент Союза производителей безалкогольных напитков Максим Новиков надеется, что до запрета марки Borjomi в России дело не дойдет. Но, отмечает он, у компании есть российские активы и локальные бренды («Святой источник»), при негативном сценарии компания может сосредоточиться на них. По данным Euromonitor International, IDS Borjomi в 2017 году лидировала по продажам в деньгах на российском рынке бутилированной воды с оборотом 182,91 млрд руб. Получить комментарий в компании в воскресенье не удалось.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Герман Костринский; Георгий Двали, Тбилиси