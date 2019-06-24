Грузия приценивается к санкциям

После решения Москвы о приостановке авиасообщения с Грузией и фактического закрытия ее для организованного туризма из России антироссийские и антиправительственные акции в Тбилиси продолжились. Новый кризис в российско-грузинских отношениях рискует подорвать экономику Грузии. Грузинские эксперты уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся. А российские эксперты называют действия Москвы «показательной поркой», которая должна послужить предупреждением для остальных бывших республик, где сильны антироссийские настроения.

Выступления в Тбилиси, начавшиеся после скандала вокруг поездки в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, не стихают. Жесткие действия полиции, разогнавшей в четверг демонстрантов с применением спецсредств и арестовавшей 300 человек, резко радикализовали протесты.

Главным местом действия остается площадка у здания парламента на проспекте Руставели, заполняемая молодежью — студентами и активистами многочисленных неправительственных организаций. В воскресенье вечером здесь вновь собрались несколько тысяч человек. Когда стемнело, митингующие подняли над головой мобильные телефоны, включив экраны,— получилась картина маленьких мерцающих звезд над огромной массой людей.

Организаторы сообщили, что несколько человек объявили голодовку. Ситуацию накалило заявление представителя оппозиционной телекомпании «Рустави-2» о том, что власти якобы планируют силой захватить ее здание и прекратить вещание телеканала в ночь на понедельник. Впрочем, лидеры правящей партии назвали это сообщение «грязной провокацией».

При этом антироссийские акции в Грузии принимают все больший размах: кроме «надбавки» на цены в ресторанах для российских туристов, грузинские кинотеатры перестали показывать фильмы, дублированные на русский язык. До этого именно так дублировались американские фильмы.

Кроме того, футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи очередного тура национального чемпионата в майках с надписью «Россия — оккупант».

На этом фоне лидеры протестов у здания парламента подчеркивают, что не будут подчиняться ни одной оппозиционной партии, включая «Единое национальное движение» экс-президента Саакашвили. Однако именно партия Саакашвили взяла на себя расходы по организации митинга, установив аппаратуру и сцену на ступенях к парламенту, откуда выступают ораторы.

Несмотря на рассуждения об аполитичности уличного студенческого движения, оно фактически уже стало новым фактором грузинской политики. Одно из трех главных требований молодежи, помимо освобождения задержанных и отставки главы МВД,— проведение в стране досрочных парламентских выборов по партийным спискам, а не смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, как они проводились еще до появления независимого грузинского государства, начиная с первых демократических выборов 28 октября 1990 года.

«Действующая смешанная система обеспечивает преимущество правящей партии, потому что депутаты-мажоритарии всегда покорны властям»,— объяснила “Ъ” член студенческого совета Тбилисского университета Тако Макаридзе.

На этом фоне наблюдаются признаки растерянности и брожения в окружении неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили. Поздно вечером в субботу сын Иванишвили популярный репер Бера опубликовал в Facebook заявление, которое многие восприняли как поддержку митингующих. «Хочу присоединить свой голос к моим свободолюбивым соотечественникам, выражающим справедливый протест в связи с позорными процессами, произошедшими в последнее время»,— написал Бера Иванишвили, дав понять, что имеет в виду приглашение в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Вместе с тем Бера намекнул: ситуацией пытаются воспользоваться «реваншистские» силы во главе с Михаилом Саакашвили. «Мы, поколение, родившееся в свободной Грузии, никому эту свободу не отдадим»,— заключил он, поддержав идею о том, что Россия «пытается вновь закабалить Грузию».

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Почти одновременно ключевая фигура в окружении Иванишвили, мэр Тбилиси, бывший защитник ФК «Милан» Каха Каладзе признал в специальном заявлении, что правящая команда «допустила ужасную ошибку», пригласив в страну Сергея Гаврилова. А бывший премьер-министр, в прошлом топ-менеджер финансовой империи миллиардера Георгий Квирикашвили вообще призвал власти удовлетворить требования митингующих, в том числе провести внеочередные парламентские выборы.

Между тем ответ Москвы на события в Тбилиси не заставил себя ждать. Самым резонансным событием стал подписанный в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным указ, в соответствии с которым с 8 июля Москва вводит временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Вслед за этим российские аэропорты были закрыты для грузинских авиакомпаний, а туроператорам и турагентам предложено на время действия запрета воздерживаться от продажи путевок в Грузию.

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В связи с этим наибольшие убытки в Грузии понесет флагманская авиакомпания «Airzena — грузинские авиалинии». Ее президент Тамаз Гаиашвили предупредил, что запрет летать в Россию приведет к банкротству авиаперевозчика.

Предпринимаемые спешные попытки грузинского руководства отыграть ситуацию назад и не допустить обвала туристического рынка страны натолкнулись на жесткую реакцию российской стороны. Комментируя размещенный в Facebook пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, написавшей о том, что, несмотря на обострение, россияне должны приезжать в Грузию, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала весьма эмоционально. «Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?» — ответила вопросом госпожа Захарова, по мнению которой заявление грузинского президента подготовлено «с использованием калькулятора», а сама госпожа Зурабишвили старается не для россиян.

Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам. «Пострадают десятки тысяч семей, представители которых в той или иной форме вовлечены в туристический бизнес»,— пояснил “Ъ” политолог Петре Мамрадзе. Он напомнил, что в прошлом году Грузию посетили 1,7 млн россиян. При этом Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию — в мае 2019 года из РФ перечислили около $34,8 млн.

По словам собеседника “Ъ”, если запрет коснется и грузинского экспорта в РФ, ущерб может превысить $1 млрд и затронуть сотни тысяч граждан.

«Все это — результат некомпетентности наших властей, не сумевших предвидеть элементарных вещей»,— уверен господин Мамрадзе.

В Грузии не исключают, что помимо приостановки авиасообщения Москва примет и другие запретительные меры. В том числе, как в 2006–2013 годах, закроет российский рынок для грузинской сельхозпродукции, вина и минеральной воды.

При этом грузинские эксперты рассуждают о том, почему инцидент в парламенте отбросил российско-грузинские отношения почти на десять лет назад. Политолог Давид Авалишвили напоминает: видимость «успокоенности» в двусторонних отношениях, наблюдавшаяся до инцидента с Сергеем Гавриловым, никого не должна была вводить в заблуждение, поскольку «остается неразрешенной фундаментальная проблема Абхазии и Южной Осетии», а на ее фоне «любая искра могла вызвать пламя». Это подтвердил в беседе с “Ъ” и главный организатор «акции против Гаврилова» в зале заседаний парламента (когда оппозиционные депутаты блокировали кресло председателя, чтобы туда не сел Сергей Гаврилов), один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани.

По его словам, никакие меркантильные соображения не могут перевесить чувство национального достоинства, «когда ты видишь, что представитель страны, оккупирующей 20% территории страны, восседает в кресле председателя парламента твоего государства», заявил Серго Ратиани.

Впрочем, по мнению российских экспертов, после «показательной порки» Москва может отыграть назад, когда беспорядки в Тбилиси улягутся.

«Грузинские политики и их группы поддержки, выходящие в эти дни на улицы, продолжают разыгрывать “российскую карту” в борьбе за власть. Однако можно со всей определенностью сказать, что после войны августа 2008 года антироссийские настроения в грузинском обществе так и не стали господствующими. Поэтому нынешний кризис создан искусственно — это результат сразу нескольких ошибок с обеих сторон, допущенных при организации и уже непосредственно в ходе визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Не заинтересованные в эскалации с Москвой, способной обернуться для Грузии многомиллионными убытками, власти страны просто не справились с ситуацией, что и привело к взрыву»,— пояснил “Ъ” руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

«Главный вопрос: как далеко может зайти нынешняя конфронтация? Объявив о запрете прямых авиаперевозок из России в Грузию с 8 июля и нанеся чувствительный удар по туристической индустрии страны, Москва устраивает Тбилиси “показательную порку”. Такие действия должны послужить уроком и предупреждением для Украины, Молдавии и всего постсоветского пространства, где есть русофобские силы, готовые перейти в наступление. Однако возвращение к многолетнему противостоянию не отвечает интересам не только Тбилиси, но и Москвы»,— резюмирует господин Малашенко.

Георгий Двали, Тбилиси; Сергей Строкань