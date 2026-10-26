Президент Ирана прибыл в Москву для участия в саммите ФСЭГ
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву, где 27 октября состоится восьмой саммит Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом сообщила пресс-служба главы иранского государства.
В российской столице господин Пезешкиан выступит на мероприятии и проведет переговоры с лидерами других стран — участников форума. В числе запланированных встреч — беседа с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали, стороны намерены обсудить развитие экономического сотрудничества между Тегераном и Москвой, вопросы энергетической безопасности и актуальную геополитическую повестку.