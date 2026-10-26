ВСУ ударили по автобусному предприятию в Новозыбкове Брянской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили дрон-камикадзе по территории автобусного предприятия в Новозыбкове Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.
При падении устройства пострадал 43-летний водитель. Он получил ранения, врачи оказали ему необходимую помощь. Четыре автобуса получили повреждения.
По данным на утро 26 октября, силы ПВО в регионе сбили 47 БПЛА самолетного типа. Местные власти ежедневно отчитываются о последствиях ударов ВСУ. Гражданский и грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы, как сообщал Егор Ковальчук, попадают под удары ежедневно. Глава региона поручил оборудовать наиболее востребованные направления межмуниципальной дорожной сети противодроновыми сетками.