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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомТелекоммуникации

Минцифры предупредило о возможных ограничениях мобильного интернета в Москве

Минцифры: мобильный интернет в Москве могут ограничить с 27 по 29 октября
Работа мобильного интернета в пределах Третьего транспортного кольца в Москве может быть ограничена на время проведения саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) и третьего саммита «Россия — Африка». Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Ограничения могут ввести с 11:30 мск 27 и 28 октября, а также с 9:30 мск 29 октября. Ведомство объясняет, что это нужно для обеспечения безопасности участников форумов.
Сайты и ресурсы, включенные в «белые списки», продолжат работать бесперебойно. Туда, например, входят сервисы отдельных банков, сайты СМИ, госорганов, маркетплейсы и другие ресурсы. «Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме»,— заверили в ведомстве.