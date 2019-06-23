Проблемы в отношениях России и Грузии

20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В столкновениях пострадали более 200 человек. В последующие дни акции продолжились. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Хроника российско-грузинских конфликтов — в материале “Ъ”.

Отношения между Россией и Грузией начали портиться вскоре после избрания 4 января 2004 года президентом Грузии Михаила Саакашвили.

13 августа 2004 года грузинский парламент потребовал приостановить действие мандата российских миротворцев в Южной Осетии и заменить их на международный контингент. Поводом стал обстрел кортежа премьера Грузии в Южной Осетии.

13 сентября 2004 года Россия предупредила о блокаде транспортного сообщения с Грузией (мера не была реализована) и восстановила железнодорожное сообщение с Абхазией, прерванное в 1992 году.

15 февраля 2005 года представители МИД Грузии заявили, что готовы «объявить вне закона» военные базы РФ. 27 сентября парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Президент Саакашвили предложение не поддержал.

26 января 2006 года Михаил Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны стран СНГ.

27 марта 2006 года Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию из-за несоответствия санитарным нормам вина и минеральной воды из Грузии. Потери грузинской стороны в первый год действия эмбарго оценивались в сумму от $40 млн до $70 млн. В начале 2013 года, после победы оппозиции на парламентских выборах, новые грузинские власти договорились о возобновлении поставок.

В сентябре—октябре 2006 года произошел скандал, поводом для которого послужило задержание грузинскими спецслужбами российских военнослужащих по подозрению в шпионской деятельности. Это привело к ответным санкциям со стороны России.

2 октября 2006 года Россия заблокировала транспортное и почтовое сообщение с Грузией, а также объявила о намерении приостановить отправку денежных переводов в эту страну. 3 октября было запрещено авиасообщение Грузии с Россией.

6 октября 2006 года в России была проведена проверка ресторанов, казино, компаний, принадлежащих грузинам. Началась массовая депортация незаконных мигрантов из Грузии (с октября выслано более 1 тыс. человек). МВД ежедневно заявляло о поимке грузинских «воров в законе». «Газпром» объявил о повышении цен для Грузии со $110 до $235 за 1 тыс. куб. м газа.

Договоренность о возобновлении авиасообщения была достигнута в феврале 2008 года после прошедших в Москве переговоров делегаций двух стран. Во время прекращения авиасообщения между двумя странами пассажирам приходилось пользоваться маршрутами, проходящими через третьи страны, в том числе Украину, Азербайджан и Армению.

25 марта 2008 года Россия полностью возобновила прямое воздушное сообщение с Грузией.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в южноосетинский город Цхинвал. Началась пятидневная война с участием Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России, которая проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». Погибли более 650 человек. 9 августа 2008 года Россия вновь прекратила авиационное сообщение с Грузией.

26 августа 2008 года Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ и вышла из СНГ.

Начиная с 2009 года регулярно предпринимались попытки возобновить авиасообщение хотя бы на уровне чартеров, однако все они были неудачными. Некоторым грузинским авиакомпаниям российские власти в период праздников выдавали разрешение на выполнение рейсов. Добраться по воздуху в Грузию из России можно было с помощью стыковочных рейсов, которые выполняли авиакомпании других стран.

В августе 2010 года Россия вновь открыла прямое авиационное сообщение с Грузией. Выполнение прямых рейсов стало возможным после получения соответствующего разрешения Росавиации.

В июле 2014 года Россия сняла почти все ограничения на грузинский импорт, отменив запрет на ввоз многих наименований сельхозпродукции. Эмбарго на ввоз грузинских товаров действовало с 2006 года.

В октябре 2014 года были возобновлены прямые регулярные авиарейсы между Москвой и Тбилиси. В апреле 2015 года Россия и Грузия полностью восстановили регулярное авиасообщение. Грузинским авиакомпаниям было разрешено выполнять рейсы в семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург, Сочи, Ростов и Минеральные Воды. Российские авиакомпании получили возможность осуществлять рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

После победы на выборах в декабре 2018 года новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об отказе от любого сотрудничества с Россией.

Марина Колоколова