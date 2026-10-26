Минобрнауки добавит бюджетные места по инженерным и медицинским специальностям

Число бюджетных мест будет увеличено по специальностям, которые связаны с обеспечением технологического лидерства. На машиностроении добавят 516 мест, на информатике и вычислительной технике — 290 мест, на клинической медицине — 283 места, на ядерной энергетике — 241 место. Их распределят между вузами на конкурсной основе до 29 декабря.