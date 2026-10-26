Минобрнауки добавит бюджетные места по инженерным и медицинским специальностям
Наибольшее количество бюджетных мест в вузах во время приемной кампании 2027 года будет выделено на инженерно-технические, естественно-научные, медицинские и педагогические специальности, а также сельскохозяйственные направления подготовки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
Число бюджетных мест будет увеличено по специальностям, которые связаны с обеспечением технологического лидерства. На машиностроении добавят 516 мест, на информатике и вычислительной технике — 290 мест, на клинической медицине — 283 места, на ядерной энергетике — 241 место. Их распределят между вузами на конкурсной основе до 29 декабря.
Общее число бюджетных мест для поступающих в следующем году пока не определено. В этом году вузы выделили свыше 620 тыс. таких мест. По отдельным направлениям ведущих вузов (МГУ, МФТИ, ВШЭ) все бюджетные места заняли победители и призеры олимпиад — как Всероссийской, так и перечневых. В связи с этим Минобрнауки планирует увеличить главным российским вузам количество бюджетных мест по специальностям, которые востребованы у олимпиадников.