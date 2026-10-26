Единому рынку поищут цену
Сербии предстоит просчитать выгоды от вступления в ЕС
Политические перемены в Сербии ставят вопрос о будущем ее экономики. В руководстве Евросоюза уже заявили о готовности поддержать Белград на пути вступления в ЕС, на 2024–2027 годы на эти цели стране было обещано финансирование в размере €1,58 млрд. По оценкам Еврокомиссии, постепенная интеграция в единый рынок позволит привлекать больше инвестиций и сокращать издержки бизнеса. Однако такое сближение потребует дорогостоящей модернизации, прежде всего сельского хозяйства.
Сейчас экономика Сербии демонстрирует уверенный рост — ВВП страны во втором квартале 2026 года вырос на 3,8% в годовом выражении после 3,2% в первом. Увеличиваются расходы домохозяйств (плюс 4%) и инвестиций (3,3%). Однако за такими темпами скрывается ряд проблем, которые ограничивают устойчивость сербской экономики. Промышленность фактически стагнирует: в январе—августе выпуск продукции увеличился всего на 0,1%, импорт растет быстрее экспорта (5,2% против 4,1%), а безработица хоть и снижается (до 7,2% во втором квартале с 8,9% в январе—марте), но по-прежнему остается высокой.
Победа оппозиции на парламентских выборах 25 октября ставит вопрос о том, станет ли Сербия двигаться быстрее по ранее объявленному пути евроинтеграции (статус страны—кандидата на вступление в Европейский союз страна получила еще в 2012 году). Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о готовности ЕС поддержать продвижение Сербии к членству в объединении, а еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила: «Двери Евросоюза открыты, и мы готовы вместе двигаться вперед».
Для облечения пути ЕС предлагает Сербии инвестиционные ресурсы. Общий объем ее финансирования в рамках «Плана интеграции Западных Балкан в Евросоюз на 2024–2027 годы» составляет €1,58 млрд (€455 млн безвозвратного финансирования и около €1,13 млрд кредитов). Однако предоставление этих средств зависит от выполнения согласованной с Еврокомиссией программы реформ.
В Брюсселе считают, что постепенная интеграция в единый рынок ЕС позволит странам-кандидатам привлекать больше инвестиций и сокращать издержки бизнеса. Сейчас на ЕС уже приходится 58% внешнеторгового оборота Сербии. С 2013 года действует Соглашение о стабилизации и ассоциации, обеспечивающее преференциальный доступ сербских товаров на европейский рынок. Большинство промышленных товаров поставляется в ЕС беспошлинно. Льготный режим распространяется на значительную часть сельскохозяйственной продукции, хотя для отдельных категорий, включая говядину, сахар и вино, тарифные квоты сохраняются.
Поэтому основной экономический эффект от дальнейшего сближения с ЕС связан не столько с отменой пошлин, сколько с сокращением нетарифных барьеров. Согласование технических стандартов и развитие механизмов взаимного признания оценки соответствия позволят сербским производителям сократить расходы на сертификацию продукции, отмечается в октябрьском докладе Еврокомиссии, посвященном экономике стран Западных Балкан. Упрощение таможенных и пограничных процедур должно ускорить грузоперевозки, а развитие цифровых сервисов — снизить административные затраты компаний. Часть преимуществ от экономической интеграции Сербия уже начала получать.
В мае 2026 года 18 сербских банков присоединились к европейской системе платежей SEPA, позволяющей проводить трансграничные переводы в евро быстрее и дешевле. По оценке Еврокомиссии, потенциальная экономия для граждан и бизнеса может достичь €400 млн.
При этом сближение с ЕС потребует от Сербии и значительных затрат. Одним из наиболее уязвимых секторов остается сельское хозяйство с его высокой конкуренцией со стороны европейских производителей. Согласно оценке Фискального совета Сербии, производительность труда в аграрном секторе страны составляет лишь треть от среднего уровня ЕС, а урожайность с гектара примерно на четверть ниже. При этом 90% тракторов и три четверти комбайнов эксплуатируются более десяти лет. В таких условиях переход к европейским санитарным, ветеринарным и экологическим стандартам потребует существенных вложений, которые могут оказаться непосильными для небольших хозяйств, отмечают эксперты Фискального совета.