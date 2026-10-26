Единому рынку поищут цену

При этом сближение с ЕС потребует от Сербии и значительных затрат. Одним из наиболее уязвимых секторов остается сельское хозяйство с его высокой конкуренцией со стороны европейских производителей. Согласно оценке Фискального совета Сербии, производительность труда в аграрном секторе страны составляет лишь треть от среднего уровня ЕС, а урожайность с гектара примерно на четверть ниже. При этом 90% тракторов и три четверти комбайнов эксплуатируются более десяти лет. В таких условиях переход к европейским санитарным, ветеринарным и экологическим стандартам потребует существенных вложений, которые могут оказаться непосильными для небольших хозяйств, отмечают эксперты Фискального совета.