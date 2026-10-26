Путин поручил пересмотреть условия «Семейной ипотеки»
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможные корректировки в программе «Семейной ипотеки». Такое поручение президент дал по итогам майского заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщила пресс-служба Кремля.
Кабмин должен будет обсудить совершенствование условий кредитования многодетных семей. Речь в том числе идет о дифференциации максимального размера ипотечного жилищного кредита в зависимости от числа детей. Доклад необходимо предоставить до 1 января.
Министерство финансов с 1 октября изменило условия программы. Теперь ставка и максимальная сумма льготной ипотеки зависят от числа детей в семье, а срок субсидирования ограничен 15 годами. В сентябре, еще до вступления изменений в силу, российские банки выдали ипотечных кредитов на 399 млрд руб. — вдвое больше, чем в августе (182 млрд руб.).