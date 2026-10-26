И Африка щедро приехала к нам
Два огромных форума поглотят Москву на всю неделю. А она — их
26 октября специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обследовал места, где в ближайшие четыре дня соберется беспрецедентно много для нынешнего текущего момента глав государств — на Форум стран—экспортеров газа и на третий саммит «Россия—Африка». Спецкор “Ъ”, видевший многое, кажется, уже пасует перед трудностями. Но голова боится, а мастерство-то будет на страницах “Ъ” на этой неделе.
Международный пресс-центр, в который организаторы превратили национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной, производит неизгладимое впечатление на неподготовленного зрителя, а подготовленных тут утром 26 октября не было, ибо Международный пресс-центр открылся в ночь на 26 октября.
Мне удалось испытать даже что-то вроде потрясения, так как вот что, оказывается, можно сделать из простой, как говорится, швейной машинки «Зингер».
Не сказать, что я тут часто бываю, но уж точно не редко: кому-то полюбилось проводить здесь мероприятия с участием Владимира Путина. Съезд «Единой России», форум Агентства стратегических инициатив, заседание Валдайского клуба...
Зал пленарных сейчас — главный зал пишущей прессы. Аккредитованы 1,7 тыс. журналистов, половина из них утром были здесь и растворились в помещениях. Бело-сине-красные ряды столов, компьютеры, экран длиной во всю стену... да и вообще: новые стены в коридорах и залах — как декорации африканских колониальных строений... Ничего, что вызывало бы вопросы или раздражение, а ведь обычно вызывает все. Зал для пресс-конференций еще умопомрачительней...
Такое впечатление, что организаторы стосковались по проведению в Москве глобальных мероприятий и решили блеснуть... А до этого еще кто-то блеснул выделением бюджета... Как в последний раз, ей-богу...
А вот появились те, ради кого строилось здесь все это великолепие. На автобусах из отеля привезли африканских журналистов.
— Вот сейчас они войдут,— наставлял на рамке металлоискателя командир своего сотрудника,— и обязательно начнутся большие проблемы. Просто сразу звони! Мы все начеку.
И было понятно: их — тех, кто начеку,— много. И что все они рядом.
Журналисты из Африки проявляли, впрочем, странную нерешительность. Выйдя из автобусов, они топтались у входа и не решались подойти к рамкам. Оказывается, они ждали команды. У них было свое начальство.
Когда команда поступила, они стали брать рамки на абордаж (может, им такую команду и дали, откуда я знаю). Овладев рамками, они через каких-нибудь двадцать минут нерешительно топтались уже в фойе. Раздеваться они отказывались. Предположения на этот счет были разные. Да им же просто холодно, в какой-то момент понял я.
И правда, один африканец, например, даже в теплом, натопленном специально для него фойе стоял в пальто, закутанный в шарф по самый лоб. Не было видно даже глаз (а хотелось заглянуть в них).
Потом их все-таки завели в гардероб, но на многих это не произвело никакого впечатления. И на брифинг замглавы президентской администрации Максима Орешкина они пришли так, чтобы и самому Максиму Орешкину было ясно: можно говорить долго, эти не замерзнут.
Это был замысловатый брифинг. Он был задуман в интересах африканской прессы. То есть закрытый для российской, что было как минимум необычно, учитывая, на чьей территории он проходил.
И только я собрался было сказать, что это очевидная дискриминация по цвету кожи, как меня тоже пригласили в зал. Одно мое волнение сразу улеглось. Но началось другое. Предстояло совладать с собой и не нарушить эмбарго на информацию с брифинга (а это уже по правилам; не нравится — не ходи).
Я бы не сказал, что совладать было невыносимо трудно и что очень уж хотелось что-то процитировать, хотя порой Максим Орешкин был афористичен (я насчитал три раза точно).
Тем более что через какой-нибудь час после начала брифинга он расслабился и бросал аудитории выражения, которые еще перевести надо было и на арабский, и на французский, и на английский... А как ты переведешь, например, выражение «стрижет комиссию»?..
Вел брифинг шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев, тот же человек, что не так давно вел пленарное заседание Восточного экономического форума с участием Владимира Путина, и поскольку Владимира Путина поблизости не было, модератор был расслаблен и даже жизнерадостен, и это шло на пользу и ему, и Максиму Орешкину, я уж не говорю про африканских журналистов. Например, корреспондент газеты «Независимая молодежь Алжира» хоть и пытался атаковать, но был сбит встречным огнем артиллерии противника, и останки его упали, кажется, в ресторанный зал Международного пресс-центра, где особенно хороши были в этот день пирожки с капустой и бутерброды с масляной...
Запомнилась, кроме того, блогерка-миллионерка из Замбии, а также комментарий модератора, что ее русский язык гораздо лучше, чем у многих российских блогеров, чем, конечно, поставил под вопрос свои отношения с этими блогерами, зато укрепил с блогеркой, которую Кирилл Токарев видел в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни.
Через пару часов на Старой площади свой брифинг для другой части журналистов провел помощник президента Юрий Ушаков. Он рассказывал о том, что ждет всех, кто в эти дни окажется как в Национальном центре «Россия», так и в Большом Кремлевском дворце, где 27 октября начнет работу Форум стран—экспортеров газа (ФСЭГ), а 28 октября — долгожданный саммит «Россия—Африка».
И я должен попытаться пересказать.
В общем, приедут все.
Интересно, что никого не смущает текущее противостояние с Украиной.
— Подготовка к саммитам ведется уже давно, и это значительные мероприятия,— разъяснял Юрий Ушаков.— Они подчеркивают особый характер отношений нашей страны с государствами мирового большинства.
Вот в чем тут особенность-то. Мы теперь имеем дело только с мировым большинством. Другое нас не интересует. Как и мы его.
— Вообще,— продолжал Юрий Ушаков,— ФСЭГ ведет свою историю с 2001 года. Тогда это было неформальное объединение. Вначале это по сути была экспертная аналитическая площадка. В международную организацию она преобразовалась с решениями Седьмой министерской встречи в Москве в декабре 2008 года. Саммиты проводятся ежегодно с 2011 года, как правило, раз в два года. Кстати, в нашей стране уже проходило такое мероприятие... Членами ФСЭГ являются 12 государств. Помимо нашей страны это Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея, Объединенные Арабские Эмираты, а также восемь стран-наблюдателей, а именно Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мавритания, Мозамбик, Перу и Сенегал. Это действительно весьма-весьма авторитетная и солидная международная организация!
Да нас уже не нужно было в этом убеждать.
Но Юрий Ушаков убеждал:
— И стоит просто упомянуть, что странам—участницам форума принадлежат 70% всех доказанных общемировых запасов газа, 38% его добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и 47% поставок сжиженного природного газа.
Все, уже хотелось зажмуриться.
— Кроме участников форума и наблюдателей мы пригласили две страны-гостя — Туркменистан и Южно-Африканскую Республику,— сообщил Юрий Ушаков.— И конечно, будет присутствовать генеральный секретарь этой организации Филипп Мшилбила. Шесть стран будут представлены на высшем уровне. Это президент Ирана, президент Экваториальной Гвинеи, эмир Катара, председатель президентского совета Ливии... Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес будет выступать с видеообращением, но в зале будет присутствовать вице-президент...
А что-то давно в Москве не было столько первых лиц государств.
Москвичам-автомобилистам приготовиться.
— Востребованность форума как коррекционного механизма весьма значима,— говорил Юрий Ушаков.— Во-первых, в связи с ростом спроса на природный газ в мире... Во-вторых, хотелось бы отметить, что в условиях резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке, в одном из глобальных центров газодобычи, и после терактов в отношении российских газопроводов... мировая газовая отрасль оказалась в непростой ситуации, и в этой ситуации необходима площадка, которая представляет возможность вести профессиональный неполитизированный диалог.
«И вот нашли большое поле: есть разгуляться где на воле! Построили редут».
На самом деле на таких мероприятиях самих глав государств больше всего интересуют их собственные двусторонние встречи.
— После завершения саммита Владимир Путин встретится с рядом лидеров,— пояснил Юрий Ушаков.— В частности, запланировано пять встреч. С президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, с президентом Мозамбика Даниэлом Шапу и с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого... И еще одна встреча будет, уже поздно вечером, очевидно, с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.
При этом гораздо более масштабное мероприятие предстоит на следующий день.
— Форум «Россия—Африка» продлится два дня, 28 и 29 октября, рассказывал Юрий Ушаков.— Этот саммит будет проходить в Большом Кремлевском дворце. Сопредседателем саммита вместе с нашим президентом будет президент Бурунди Эварист Ндайишимийе. Он сейчас является действующим председателем Африканского союза... В третьем саммите подтвердили свое участие 48 африканских стран (всего их 54.) 22 страны будут представлены на уровне глав государств, а другие — вторыми лицами или министрами и делегатами другого уровня. Приглашены, естественно, как и на предыдущие такого рода форумы, руководители ведущих региональных организаций.
— Хотелось бы напомнить,— продолжил Юрий Ушаков,— что при содействии советских специалистов на Африканском континенте было сооружено порядка 30 крупных энергообъектов, 3 нефтеперерабатывающих завода, 29 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, 40 хозяйственных предприятий, а также около 100 учебных заведений. И конечно, нельзя не отметить, что сотни тысяч африканцев получили в Советском Союзе, а затем в России качественное образование по всем востребованным в народном хозяйстве специальностям. Мы — естественные союзники в построении многополярного справедливого миропорядка... И Африку, конечно, не случайно называют континентом будущего, будущего, поскольку, по прогнозам ООН, начиная с 2030 года центр мирового демографического роста переместится именно в Африку, а к 2050 году ее население превысит 2,5 млрд человек, из которых около 70% составит молодежь в возрасте до 30 лет.
Два пленарных заседания, деловые форумы, молодежные форумы, итоговые заявления...
— И масса двухсторонних встреч...— беспощадно предупредил Юрий Ушаков.— Я уже упомянул, что во вторник, 27 октября, состоится пять встреч: с президентами Египта, Бурунди, Конго, премьер-министром Эфиопии... Затем эти двусторонки продолжатся... Продолжатся! Всего мы насчитали 24 такого рода встречи!..
Он начал перечислять.
Ну все-все, я уже сдаюсь.