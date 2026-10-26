И Африка щедро приехала к нам

— Хотелось бы напомнить,— продолжил Юрий Ушаков,— что при содействии советских специалистов на Африканском континенте было сооружено порядка 30 крупных энергообъектов, 3 нефтеперерабатывающих завода, 29 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий, 40 хозяйственных предприятий, а также около 100 учебных заведений. И конечно, нельзя не отметить, что сотни тысяч африканцев получили в Советском Союзе, а затем в России качественное образование по всем востребованным в народном хозяйстве специальностям. Мы — естественные союзники в построении многополярного справедливого миропорядка... И Африку, конечно, не случайно называют континентом будущего, будущего, поскольку, по прогнозам ООН, начиная с 2030 года центр мирового демографического роста переместится именно в Африку, а к 2050 году ее население превысит 2,5 млрд человек, из которых около 70% составит молодежь в возрасте до 30 лет.