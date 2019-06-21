На холмах Грузии лежит ночной мятеж

В Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, который приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особенно граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Последний уже выразил готовность сложить полномочия, хотя его подчиненные применяли против толпы спецсредства — слезоточивый газ и резиновые пули.

В четверг в Грузии неожиданно вспыхнули массовые протесты, вызванные визитом в страну российской парламентской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым. Они должны были принять участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, но ее работа была прервана из-за бойкота фракций «Единое национальное движение» (ЕНД; лидер — Михаил Саакашвили) и «Европейская Грузия».

Прозападные фракции грузинского парламента возмутил тот факт, что председатель ассамблеи — господин Гаврилов, сел в кресло спикера грузинского парламента и начал речь на русском языке. Примечательно, что сам спикер — Ираклий Кобахидзе в это время был с визитом в Баку и узнал о случившемся позже. «Для всех это была очень тяжелая картина, что мы увидели в зале заседаний парламента,— сказал он журналистам.— Россия является страной, которая оккупировала 20% наших территорий и официальный представитель этой страны, член российского парламента сидел в кресле спикера парламента Грузии. К сожалению, у меня не было возможности быстро отреагировать исходя из того, что не нахожусь в Грузии. Мне сообщили об этом факте и я, сразу же потребовал приостановить сессию и не допустить ее продолжения в такой форме». Прокомментировал случившееся и глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. «Полностью разделяю искреннее возмущение наших граждан в связи с произошедшими событиями в парламенте. Недопустимо, чтобы представитель государства-оккупанта возглавлял в парламенте Грузии какой-либо форум, за этим обязательно должно последовать реакция»,— сказал он.

Но даже такая реакция властей показалась оппозиционерам недостаточно жесткой — их тут же обвинили в предательстве национальных интересов. «Нынешние грузинские власти тайно сдают Грузию России, но народ не допустит этого. Сегодня мы требуем отставки Кобахидзе, если этого не произойдет, начнутся массовые народные выступления, но уже под требованием отставки действующих властей»,— сказал депутат от ЕНД Ника Мелия.

В результате членов российской делегации пришлось сопровождать в аэропорт под усиленной охраной, а к зданию парламента вечером стали собираться люди — их было 5–7 тыс. Когда они попытались штурмовать здание, власть резко сменила тон на менее благосклонный. «То, что происходит перед парламентом, вышло за рамки свободы выражения, мирного протеста и приобрело антиконституционный характер»,— заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Поначалу оцепившие парламент полицейские действовали достаточно мягко и даже без особого сопротивления отдавали протестующим свои щиты, которые те складировали в специальном месте. Постепенно решительность протестующих нарастала: они скандировали слово «Сакартвело» («Грузия»), «Россия — оккупант» и даже сожгли российский флаг. Один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава также озвучил требование об отставке еще двух людей — кроме спикера Кобахидзе посты, по его мнению, должны были покинуть глава МВД Георгий Гахария и глава СГБ Вахтанга Гомелаури. Именно эти люди, по мнению оппозиционеров, ответственны за визит российских депутатов. «Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость»,— прокомментировал требование господин Гахария. Стоит отметить, что министр находился непосредственно в здании осажденного парламента, куда также приехал премьер страны — Мамука Бахтадзе.

Впрочем, реальные действия подчиненных Георгия Гахарии не говорили о желании властей идти на уступки. Около 23.00 появились сообщения, что полицейские применили слезоточивый газ, сигнальные ракеты и резиновые пули. Это заставило часть протестующих разбежаться, но некоторые из них вскоре вернулись.

Примерно в это же время премьер Бахтадзе выступил с обвинением партии «Единое национальное движение» в дестабилизации обстановки. «В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. Но то, что происходит в течение последних двух часов, это насилие. Это попытка того, чтобы агрессивная группа, “Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране»,— сказал он. Стоит отметить, что лидер ЕНД Михаил Саакашвили все это время обращался к своим сторонникам через Facebook, поддерживая их и убеждая не сдаваться.

По последним данным, полиция перешла к наиболее жестким мерам, чтобы разогнать протестующих. Так, грузинская телекомпания «Рустави-2» сообщила о массовой стрельбе резиновыми пулями и применении и слезоточивого газа. От них пострадали в том числе грузинские журналисты, освещавшие акцию. Как сообщил советник премьера Грузии Давид Сергеенко журналистам, пострадали 30 участников акции и 39 полицейских.

Полиции удалось оттеснить протестующих от здания парламента, но в течение всей ночи на проспекте Руставели все еще продолжались столкновения. Участники акции предприняли попытку строить баррикады под окнами отеля Тбилиси Марриот. К утру пятницы после многочасового противостояния полиции удалось расчистить проспект Руставели, но спецназ остался на территории парламента.

Лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия озвучил солидарное решение всех оппозиционных сил о выдвижении трех основных требований к партии «Грузинская мечта». От имени всех оппозиционных партий он поставил ультиматум до 19:00 местного времени (18:00 мск), когда на том же проспекте Руставели, у здания парламента «начнется новый, абсолютно мирный митинг оппозиции»

Кирилл Кривошеев