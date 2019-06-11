Депутаты Госдумы предлагают смягчить наказание за хранение наркотиков

До конца весенней сессии группа депутатов Государственной думы России внесет на рассмотрение законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на нескольких парламентариев, разработавших проект. По словам одного из них, дело журналиста Ивана Голунова может качественно ускорить работу над проектом.

Законопроектом предлагается перевести ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривающую ответственность за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере, из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести. Предлагается установить наказание от двух до пяти лет лишения свободы вместо действующей санкции от трех до десяти лет. По словам одного из авторов проекта единоросса Николая Брыкина, инициатива поддержана представителями МВД, ФСБ и Генпрокуратуры. Заседание рабочей группы назначено на 20 июня.

«Существующие положение, когда хранение наркотиков в крупном размере является тяжким преступлением, обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений, но не защищает общество, подменяя борьбу с распространением наркотиков борьбой с потребителями»,— заявили «Дождю» авторы инициативы. Готовность депутатов внести законопроект уже в эту сессию подтвердил «Дождю» председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Господин Крашенинников полагает, что «вопиющее» дело Голунова может ускорить рассмотрение Думой этих вопросов.

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин также приветствовал решение главы МВД Владимира Колокольцева освободить от уголовного преследования журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в сбыте наркотиков, и заявил о необходимости изменения действующего законодательства. «Приветствую закрытие дела Голунова — хорошо, когда ошибки признают и исправляют. Но ежегодно по наркотическим статьям, осуждают около 130 тыс. человек. Нужна серьезная реформа ст. 228 УК РФ»,— написал в своем Twitter господин Кудрин.

Ранее, 10 июня, на встрече с президентом Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков.

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд отправил журналиста под домашний арест. Дело вызвало беспрецедентный общественный резонанс. В поддержку журналиста несколько дней подряд проходили одиночные пикеты и акции в городах России и за рубежом.11 июня Иван Голунов был освобожден от уголовного преследования.

Подробнее о прекращении преследования журналиста — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».

О том, чем в России заканчиваются расследования дел о наркотиках, читайте в материале “Ъ” «Схемы работают».