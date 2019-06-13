Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова. Должностей лишились генерал-майор полиции начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин, а также генерал-майор полиции начальник управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрей Пучков. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Об увольнении генералов ходатайствовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он также сообщил, что материалы внутреннего расследования министерства в отношении сотрудников полиции, задержавших господина Голунова, направлены в Следственный комитет России. На время проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

6 июня журналиста Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что вещество ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало заключить его под стражу на два месяца, но суд отправил журналиста под домашний арест.

Действия сотрудников полиции вызвали общественный резонанс и массовые протесты. После этого Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а господин Колокольцев 11 июня принял решение о прекращении дела Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».

12 июня в Москве прошел несогласованный марш в поддержку Ивана Голунова. МВД заявляло об участии в акции 1,2 тыс. человек и 200 задержанных. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», было задержано более 540 человек. Почти всех к утру 13 июня отпустили.

О том, как Владимир Колокольцев поставил точку в деле Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.

Подробнее о марше — в материале “Ъ”.