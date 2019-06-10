Москалькова предложила пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с делом корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова заявила, что нужно пересмотреть законодательство. «Сегодня я уже не знаю, что нужно было сделать, чтобы до такой степени дискредитировать расследование именно преступлений о незаконном обороте наркотиков»,— отметила госпожа Москалькова в беседе с изданием.

«Нужно очень серьезным образом пересмотреть законодательство и правоприменительную практику — должен быть определенный набор доказательств: если это пакетик — на нем должны быть отпечатки пальцев. Если это весы — на них должны быть четкие доказательства, что этот предмет принадлежит человеку, которого подозревают»,— сказала Татьяна Москалькова.

Она добавила, что запрос общественности на справедливость имеет основания, свидетельство этому — реакция людей на эти события. При этом Татьяна Москалькова уточнила, что не может сказать что-то по доказательной базе, так как не держала материалов дела в руках.

Ранее омбудсмен сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал просьбу обеспечить контроль со стороны Генпрокуратуры за делом Ивана Голунова. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, о резонансном деле главе государства было доложено на следующий день после задержания.

Напомним, 6 июня корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. Суд отправил господина Голунова под домашний арест, хотя следствие требовало арестовать его на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 12 июня в Москве планируется несогласованный марш в поддержку журналиста.

О том, как Иван Голунов оказался под домашним арестом,— в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».