МВД обещает наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики

Сотрудников МВД будут жестко наказывать за провокации в ходе расследования преступлений в сфере оборота наркотиков, заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой. «Сегодня, действительно, был повод для определенной ревизии ст. 228 УК РФ <...> Говорят, что была провокация с доказательной частью — мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали»,— отметил господин Горовой на открытии учебного центра ГИБДД в Истре (цитата по ТАСС).

Замминистра добавил, что необходимо наладить диалог с обществом, чтобы обсудить меры, которые принимаются по антинаркотической статье. «Надо посадить (за стол переговоров.— “Ъ”) родителей, детям которых продавали этот наркотик, дети которых заболели от этого, дети которых воровали и уносили из семьи где-то и последнее. Вот тогда надо и проводить этот диспут»,— сказал Александр Горовой.

Обсуждение 228 УК РФ статьи активизировались после того, как журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Корреспондента освободили от уголовной ответственности, поскольку не было представлено достаточно доказательств его вины. После этого дела были уволены Андрей Пучков, начальник УВД по ЗАО Москвы, и Юрий Девяткин, курировавший управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков московского управления МВД.

В частности, ученые РАН призвали президента РФ Владимира Путина реформировать «репрессивную наркополитику» в стране и пересмотреть уголовные дела, связанные с наркотиками. До этого депутаты Госдумы предложили смягчить наказание за хранение наркотиков, не связанное с их сбытом. Пересмотреть законодательство о незаконном обороте наркотиков также предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как сняли уголовную ответственность с Ивана Голунова, читайте в материале “Ъ”.