В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полицейские задержали корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова в районе станции метро Цветной бульвар, сообщила Русская служба BBC. Причиной задержания стало подозрение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). Согласно УК РФ, ему грозит лишение свободы до 20 лет.

Иван Голунов известен как журналист-расследователь. Среди его публикаций — расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Журналист работал в изданиях «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон» и на телеканале «Дождь». Русскоязычное издание «Медуза» было основано и зарегистрировано в Латвии в 2014 году бывшей командой интернет-издания Lenta.ru. Редакция расположена в Риге. Главный редактор — Иван Колпаков, гендиректор — Галина Тимченко. По собственным данным, в 2018 году у издания было 13,2 млн уникальных посетителей в месяц.

Господина Голунова доставили в УВД по Западному округу Москвы 6 июня. Журналист утверждает, что пакет с неизвестным веществом ему подбросили. Позже еще один сверток был найден при обыске в квартире журналиста. Адвокат задержанного Дмитрий Джулай приехал к своему подзащитному в отделение только 7 июня. Журналист рассказал защитнику, что полицейские не давали ему связаться со знакомыми и адвокатом, а также избили его.

ГУ МВД по Москве подтвердило задержание господина Голунова. Полиция отрицает, что господина Голунова избили. Как утверждает ГУ МВД, у журналиста при личном досмотре обнаружили пять свертков, в которых содержалось, по данным экспертизы, около 4 г метилэфедрона, дома у задержанного нашли еще три пакета и сверток с неназванным порошкообразным веществом, а также весы. Также на сайте ГУ МВД выложены девять фотографий, на которых изображена нарколаборатория и изъятые якобы дома у Ивана Голунова вещи.

Знакомый журналиста Александр Уржанов утверждает, что фотографии, которые опубликовала пресс-служба полиции, были сделаны не в доме Ивана Голунова. «Так вот, дом у Ивана — метров тридцать квадратных с советской вентиляцией и картонными стенками. Я в нем был много раз. Это не фотки оттуда, там нет таких полок и всего остального — это левые фотки какого-то подвала»,— сообщил у себя в Facebook господин Уржанов.

Пресс-секретарь ГУ МВД Москвы Юрий Титов на вопрос корреспондента “Ъ” заявил, что все фотографии относятся к делу господина Голунова. На сайте ГУ МВД по Москве говорится, что фотографии были сделаны «при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Позже полиция Москвы признала, что восемь из девяти фотографий были сделаны не в в квартире Ивана Голунова. «Считаем необходимым уточнить, что прилагаемая ниже фотография сделана при проведении обследования жилища задержанного. Остальные фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный»,— говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил начальника ГУ МВД по Москве Олега Баранова взять под личный контроль расследование уголовного дела журналиста.

В заявлении «Медузы» говорится, что господина Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. «Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. "Медуза" будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню — и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами»,— заявила «Медуза».

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Расследователя отправили под следствие».