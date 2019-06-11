Журналиста Голунова освободили от уголовной ответственности

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. «По результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления»,— сказал господин Колокольцев.

Он добавил что журналист будет освобожден из-под домашнего ареста уже сегодня, 11 июня.

Заявление господина Колокольцева:

Господин Колокольцев также заявил, что будет ходатайствовать об отставке начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина, а также начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве генерал-майора Андрея Пучкова. Задержавшие Ивана Голунова отстранены от работы на время проверки.

«Я счастлива, плачу. Мы прекрасно понимаем, что это произошло благодаря усилиям сотен и тысяч людей. Огромная благодарность всем им»,— заявила «Интерфаксу» генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко.

Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков рассказал “Ъ”, что новость об освобождении Ивана голунова застала его в аэропорту. «Пока что я не говорил с Иваном, он находится с адвокатом и выполняет необходимые процессуальные действия. Надеюсь, сегодня наконец смогу его обнять»,— сообщил господин Колпаков . Он добавил, что Иван Голунов сам расскажет о том, что происходило с ним после задержания. Господин Колпаков выразил надежду, что журналист согласится закончить материал, над которым он работал, при содействии коллег.

Один из организаторов несогласованного марша в поддержку Ивана Голунова 12 июня Елизавета Нестерова сообщила в Facebook, что акция все равно состоится. Однако Галина Тимченко попросила не выходить на акцию.

Напомним, полицейские задержали корреспондента Ивана Голунова в центре Москвы 6 июня. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение в попытке сбыта, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Защита обжаловала решение суда.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».

О том, как поддерживают журналиста,— в публикации “Ъ”.