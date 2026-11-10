Кушнер назвал обнадеживающим первый раунд переговоров в Абу-Даби
Первый раунд переговоров России, Украины и США был обнадеживающим, заявил спецпосланник американского президента Джаред Кушнер.
«Мы воодушевлены сегодняшними конструктивными переговорами. По указанию президента мы работаем над тем, чтобы положить конец этой разрушительной войне и установить меры безопасности для процветающей Украины и прочного мира по всей Европе», — написал в Х господин Кушнер.
Перед началом переговоров американская сторона встретилась с украинской делегацией и представителями Европы. По словам Джареда Кушнера, Вашингтон узнал об основных разногласиях Москвы и Киева и постарается их преодолеть.
Госсекретарь США Марко Рубио также назвал переговоры «очень продуктивными», однако, по его словам, «нельзя сказать», что урегулирование конфликта случится в ближайшие сутки.
Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались сегодня в Абу-Даби. Первая встреча продлилась около 4,5 часа, стороны один раз уходили на перерыв. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США помимо Джареда Кушнера присутствует спецпосланник Стив Уиткофф. Финальные обсуждения состоятся 11 ноября. Одной из центральных тем стали гарантии безопасности.