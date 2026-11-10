Кушнер назвал обнадеживающим первый раунд переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине начались сегодня в Абу-Даби. Первая встреча продлилась около 4,5 часа, стороны один раз уходили на перерыв. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. Со стороны США помимо Джареда Кушнера присутствует спецпосланник Стив Уиткофф. Финальные обсуждения состоятся 11 ноября. Одной из центральных тем стали гарантии безопасности.