Вопрос о наркотиках стал котироваться в Думе

Госдума в ближайшее время может приступить к работе над поправками, ужесточающими ответственность за фальсификацию доказательств в ходе оперативно-разыскной деятельности. Заявления об этом прозвучали после того, как спикер Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ. Призывы к корректировке действующего законодательства прозвучали после скандала с возбуждением, а затем спешным закрытием уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. Между тем в распоряжении “Ъ” оказался один из проектов по смягчению 228-й «наркотической» статьи, который будет обсуждаться уже сегодня в ходе заседания рабочей группы в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вчера распорядился провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (о фальсификации доказательств) статей УК РФ. «Мною даны соответствующие поручения главам комитетов по законодательству и госстроительству Павлу Крашенинникову и по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву»,— заявил господин Володин.

Инициативе главы парламента предшествовал громкий скандал с уголовным делом в отношении журналиста Ивана Голунова, который заявил, что ему подбросили наркотики. Напомним, господина Голунова, который работал над рядом расследований, в частности о ситуации в похоронном бизнесе, задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Однако уже 11 июня МВД прекратило уголовное дело в отношении Ивана Голунова в связи с недоказанностью его вины. Это произошло после того, как в поддержку журналиста состоялся ряд акций. А на этой неделе академики и члены-корреспонденты РАН обратились к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть все уголовные дела по «наркотическим статьям». В частности, академик Александр Молдован говорит, что «такие подбросы наркотиков — уголовное преступление, совершенно недопустимый метод работы полиции». «Все в стране понимают, что у нас полиция вышла из-под какого-либо контроля,— поддержал академик Сергей Стишов.— И подкинуть наркотик у них уже стандартное дело».

«В течение ближайших дней проведем встречи с представителями профильных ведомств, в том числе МВД, СКР, Генеральной прокуратуры РФ, а также с представителями Национального антинаркотического комитета,— отреагировал на поручение спикера глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев,— и детально обсудим с ними вопросы правоприменительной практики по данным статьям и необходимость внесения в них поправок». «В случае со ст. 303 УК РФ, очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, чтобы соблюдался главный принцип правосудия: каждый, кто совершил преступление, должен понести наказание, при этом не должен быть наказан ни один невиновный»,— цитирует господина Пискарева «Интерфакс». (О расследовании одного из случаев фальсификации доказательств по делу о наркотиках см. статью “Ъ” «Подброс не по адресу».)

Председатель думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил “Ъ”, что в рамках исполнения поручения господина Володина будут сделаны «соответствующие запросы и приглашены специалисты». «Сбой в настоящее время есть с разных сторон: закон может не соблюдаться, сбой может быть и в самом законе. Есть не только резонансные дела, мы делаем эту работу и для граждан, и для правоприменителей»,— сказал он.

Между тем в распоряжении “Ъ” оказался один из вариантов текста предложений по реформе уголовного и административного антинаркотического законодательства. Документ, в частности, предусматривает смягчение уголовного наказания по ст. 228 УК РФ за хранение наркотиков без целей сбыта. Предлагается снизить минимальные сроки наказания за крупный и особо крупный размеры хранимых наркотических средств до пяти и семи лет соответственно (в настоящее время они составляют 10–15 и 15–20 лет соответственно). При этом ч. 2 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотиков в крупном размере) может быть переквалифицирована из категории тяжких в категорию преступлений средней тяжести. Наказание, соответственно, снижено с 3–10 до 3–5 лет. «Тем самым у суда появится возможность дифференциации наказания в зависимости от реальной тяжести преступления и роли участника в сбыте наркотиков,— говорится в пояснительной записке.— Молодые люди, наивно решившие заработать на "закладках", не должны получать наказания по 10–20 лет, предусмотренные для организаторов этого криминального бизнеса».

Один из авторов документа, руководитель проекта «Новая наркополитика» Лев Левинсон, говорит, что предложения готовились около пяти лет, задолго до дела в отношении Ивана Голунова, «больше всего осужденных именно по второй части статьи — за приобретение наркотических средств, эти люди сидят за тяжкие преступления, хотя это не сбыт, поэтому не могут выйти по УДО, пока не отбудут три четверти срока». В случае принятия предложений, говорит он, «40–50 тыс. осужденных могут покинуть колонии». Инициатива будет рассмотрена на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, которое пройдет в Госдуме 20 июня.

Руководитель группы Николай Брыкин ранее заявлял, что проект, о котором идет речь, уже поддержан рабочей группой и профильными ведомствами, представители которых участвовали в работе. Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции, член рабочей группы Юрий Синельщиков говорит, что проект будет внесен в осеннюю сессию. «В обсуждении участвует много специалистов различных сфер, для нас важно качество документа,— уточнил он в разговоре с “Ъ”.— Самое главное, что он предполагает гуманизацию: вторая часть 228-й статьи перестанет быть "тяжелой"».

Людмила Сергеева