19 июня, среда
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Подробно

Рейтинг крупнейших инвестиционных проектов Башкортостана

по версии «Коммерсантъ-Башкортостан»

Издательский дом «Коммерсантъ-Башкортостан» представляет деловому сообществу и экспертам первый «Рейтинг инвестиционных проектов Республики Башкортостан».


В исследование включена информация о наиболее крупных инвестпроектах (стоимостью более 100 млн руб.), реализация которых планируется или уже начата (не позже 2018 года) в регионе.

При формировании списка проектов использовалась информация 15 отраслевых ведомств, данные открытых источников, в том числе рейтинг и перечень инвестиционных проектов, имеющих в республике статус приоритетных (по данным министерства экономического развития РБ), а также информация правительстве о проектах, получивших одобрение властей республики на «Инвестиционных часах».

Агропромышленный комплекс Здравоохранение Промышленный комплекс Строительный комплекс
Спорт и туризм Жилищно-коммунальное хозяйство Экология Транспортный комплекс

Бизнес-классу обещают переоценку


Эксперт ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин о том, почему покупка квартиры сейчас – это хорошие инвестиции. Читать полностью

Печать

Рекомендуем

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя