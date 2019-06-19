Рейтинг крупнейших инвестиционных проектов Башкортостана

Издательский дом «Коммерсантъ-Башкортостан» представляет деловому сообществу и экспертам первый «Рейтинг инвестиционных проектов Республики Башкортостан».

В исследование включена информация о наиболее крупных инвестпроектах (стоимостью более 100 млн руб.), реализация которых планируется или уже начата (не позже 2018 года) в регионе.

При формировании списка проектов использовалась информация 15 отраслевых ведомств, данные открытых источников, в том числе рейтинг и перечень инвестиционных проектов, имеющих в республике статус приоритетных (по данным министерства экономического развития РБ), а также информация правительстве о проектах, получивших одобрение властей республики на «Инвестиционных часах».

Бизнес-классу обещают переоценку

Эксперт ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин о том, почему покупка квартиры сейчас – это хорошие инвестиции. Читать полностью