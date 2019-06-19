Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов в сфере спорта и туризма Республики Башкортостан

|
|№ п/п
|Оператор проекта
|Стоимость проекта, млн руб.
|Срок реализации проекта, годы
|Содержание проекта
|Источники финансирования
|1
|ООО «Юлбарс»
|3045,2
|2018-2023
|«Развитие туристско-рекреационного кластера “Бурзянский”»
|-
|2
|ООО «Юлдаш- Сервис»
|3000,0
|2019-2026
|«Сеть автомобильных кемпингов «Юлдаш-Сервис»
|-
|3
|ООО «Сити Девелопмент»
|2 212,1
|2018-2019
|«Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта»
|-
|4
|ООО «ТриОникс»
|1500,0
|2018-2022
|«Развитие природного парка «Мурадымовское ущелье» на базе существующей туристической базы «Лесная сказка»
|-
|5
|ПАО «Газпром»
|1300,0
|2020-2022
|Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и многофункциональным игровым залом в Уфе
|-
|6
|ООО «Позитив»
|1138,4
|2018-2020
|«Создание на территории города Уфа центра международного туризма Республики Башкортостан»
|-
|7
|ООО «Времена года»
|795,3
|2017-2019
|«Строительство гостинично-ресторанного комплекса на базе горнолыжного центра «Мраткино»
|-
|8
|МБУ «Отдых» (Челябинская область)
|615,0
|2019
|Создание межрегионального развивающего центра на базе детского загородного комплекса «Абзаково» в Белорецком районе
|Бюджет Челябинской области и Магнитогорска
|9
|ООО «Строительное Управление № 13 «ПСК-6»
|533,98
|2018-2019
|«Физкультурно-оздоровительный комплекс “АКВА”»
|-
|10
|ООО «Аспект Плюс»
|302,0
|2019-2025
|«Оздоровительно-туристический комплекс «Усольские родники»
|-
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