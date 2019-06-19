Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов в сфере спорта и туризма Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования 1 ООО «Юлбарс» 3045,2 2018-2023 «Развитие туристско-рекреационного кластера “Бурзянский”» - 2 ООО «Юлдаш- Сервис» 3000,0 2019-2026 «Сеть автомобильных кемпингов «Юлдаш-Сервис» - 3 ООО «Сити Девелопмент» 2 212,1 2018-2019 «Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта» - 4 ООО «ТриОникс» 1500,0 2018-2022 «Развитие природного парка «Мурадымовское ущелье» на базе существующей туристической базы «Лесная сказка» - 5 ПАО «Газпром» 1300,0 2020-2022 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и многофункциональным игровым залом в Уфе - 6 ООО «Позитив» 1138,4 2018-2020 «Создание на территории города Уфа центра международного туризма Республики Башкортостан» - 7 ООО «Времена года» 795,3 2017-2019 «Строительство гостинично-ресторанного комплекса на базе горнолыжного центра «Мраткино» - 8 МБУ «Отдых» (Челябинская область) 615,0 2019 Создание межрегионального развивающего центра на базе детского загородного комплекса «Абзаково» в Белорецком районе Бюджет Челябинской области и Магнитогорска 9 ООО «Строительное Управление № 13 «ПСК-6» 533,98 2018-2019 «Физкультурно-оздоровительный комплекс “АКВА”» - 10 ООО «Аспект Плюс» 302,0 2019-2025 «Оздоровительно-туристический комплекс «Усольские родники» -