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Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов в сфере спорта и туризма Республики Башкортостан

№ п/п Оператор проекта Стоимость проекта, млн руб. Срок реализации проекта, годы Содержание проекта Источники финансирования
1 ООО «Юлбарс» 3045,2 2018-2023 «Развитие туристско-рекреационного кластера “Бурзянский”» -
2 ООО «Юлдаш- Сервис» 3000,0 2019-2026 «Сеть автомобильных кемпингов «Юлдаш-Сервис» -
3 ООО «Сити Девелопмент» 2 212,1 2018-2019 «Строительство спортивно-развлекательного комплекса «Центр поддержки хоккея и других видов массового спорта» -
4 ООО «ТриОникс» 1500,0 2018-2022 «Развитие природного парка «Мурадымовское ущелье» на базе существующей туристической базы «Лесная сказка» -
5 ПАО «Газпром» 1300,0 2020-2022 Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, катком и многофункциональным игровым залом в Уфе -
6 ООО «Позитив» 1138,4 2018-2020 «Создание на территории города Уфа центра международного туризма Республики Башкортостан» -
7 ООО «Времена года» 795,3 2017-2019 «Строительство гостинично-ресторанного комплекса на базе горнолыжного центра «Мраткино» -
8 МБУ «Отдых» (Челябинская область) 615,0 2019 Создание межрегионального развивающего центра на базе детского загородного комплекса «Абзаково» в Белорецком районе Бюджет Челябинской области и Магнитогорска
9 ООО «Строительное Управление № 13 «ПСК-6» 533,98 2018-2019 «Физкультурно-оздоровительный комплекс “АКВА”» -
10 ООО «Аспект Плюс» 302,0 2019-2025 «Оздоровительно-туристический комплекс «Усольские родники» -

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